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KÜLTÜR SANAT

Bu liste okumayı sevdirecek

“İlham Veren Kitaplar” isimli etkinlikle öğretmenler ortaokul seviyesindeki çocuklar için öneri kitaplar listesi oluşturdu. Bir yıllık çalışmanın ürünü olan listedeki kitaplar ülkenin farklı şehirlerinden öğretmenlerin süzgecinden geçti.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Bu liste okumayı sevdirecek
Özel Acıbadem Okulları’nın düzenlediği etkinlikle, ortaokul seviyesindeki 9-13 yaş grubu çocuklara tavsiye edilecek kitaplardan bir liste oluşturuldu.

Geçtiğimiz haftasonu “İlham Veren Kitaplar” isimli bir çalıştay düzenledi. Özel Acıbadem Okulları’nın düzenlediği etkinlikle, ortaokul seviyesindeki 9-13 yaş grubu çocuklara tavsiye edilecek kitaplardan bir liste oluşturuldu. 16 farklı okuldan öğretmenlerin okuduğu 386 kitap, çeşitli kriterlere göre değerlendirilip bir tavsiye kitap listesi ortaya çıktı.

Tavsiye kitap önermenin zor olduğu düşünülmesiyle program şekillendi. Kitap havuzu yapma kararı alan öğretmenler, ülke genelinden gönüllü öğretmenlerle konuşarak projeyi hayata geçirdi. 5 aylık sıkı çalışmanın sonunda oluşan liste, çalıştay zirvesinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Kaliteli kitaplar üretmeliyiz

Çalıştay, din kültürü öğretmeni Harun Kırkıl’a bir öğrencinin “kitap okumayı sevmiyorum” demesi üzerine şekillenmiş. Kırkıl, çocukların doğru kitaplarla karşılaşmadığı için okumayı sevemediğini söyleyerek şunları aktardı: “Çocuklar, kendi zevk dünyasına hitap eden şeyleri okuyor. Daha kaliteli ürünler geliştirmemiz, çocukların okuma zevkini oluşturmamız gerekiyor. Bu, aileler kadar biz eğitimcilerin de sorumluluğu.”

Okul müdürü Tuba Uludağ ise çocuğun seveceği kitapla buluşması için önüne seçenekler koymak gerektiğini ifade ederek, “Zaman içerisinde her kitap bir sonraki kitabın referansı oluyor. Siz hangi yaş grubuyla muhatapsanız o çocuklar için de okumalısınız. Sadece kendiniz için değil. Aslında çalıştayımız tam da bunu hedefliyor” dedi.

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