Hayat Bu sakızın fiyatı altınla yarışıyor Bir ay çiğnenebiliyor her derde deva
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Bu sakızın fiyatı altınla yarışıyor: Bir ay çiğnenebiliyor her derde deva

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızı, geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı buluyordu. Bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira olan kenger sakızı, 836 lira olan çeyrek altını geçti. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı yoğun talep görüyor.

Haber Merkezi İHA
Bu sakızın fiyatı altınla yarışıyor: Bir ay çiğnenebiliyor her derde deva
Kengen sakızının fiyatı altını geçti.

Her geçen yıl fiyatı artan kenger sakızının bu yıl ki kilogram fiyatı çeyrek altını geçti, fiyatı bin lirayı buldu.
Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızı, geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı buluyordu. Bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira olan kenger sakızı, 836 lira olan çeyrek altını geçti. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı yoğun talep görüyor.

Faydası saymakla bitmiyor, yurt dışına da gönderiliyor


İbrahim Güler, kenger sakızının birçok faydası olduğunu ve yurt dışına da gönderdikleri belirterek, “Genelde şifalı ve insanlara çok faydalı olan bir sakız olduğu için çok talep oluyor. Yurt dışından şehir dışından da talep oluyor. Merkezde de çok çiğneyenler var. Diş sağlığı ve çene yapısıyla ilgili olan bütün hastalıklara bire bir. Damak rahatsızlıkları, diş rahatsızlıkları ve ağız içinde çıkan yaralara iyi geliyor. Salgıladığı nemli suyu çok şifalı. Çok faydası var. Yine mideye çok faydası var mide dostu bir sakızdır. Onun salgıladığı su mideye güzel bir sindirim, güzel bir rahatlatma meydana getiriyor. Bilindik en önemli şifaları bunlar. Geçmişten beridir vatandaşlarımız kullandığı için sakızın tecrübe edilmiş en büyük özelliklerinden biri de mikrop ve bakteri barındırmadığı için insanlarımız gayet doğal bir şekilde tüketiyorlar’’ dedi.

Bir ay çiğnenebiliyor, fiyatı bin lira


Güler, sakızın 1 ay boyunca çiğnenebildiğini ve kilo fiyatının bin lira olduğunu söyleyerek, “Bu kenger sakızı kaldır at bir sakız değil. 15-20 gün 1 ay bile çiğneyenler var. Biraz koku geldiği zaman atacaksınız. Kenger sakızı kenger bitkisinden yapılır. Haziran ayının içerisinde tam sıcaklar başladığı zaman başlar bu sakızın yapımı. Kenger bitkisinin o yeşil olan kısmı çok sıcaklarda kuruyor. Kuruduktan sonra kök bölgesine iniliyor. Kök bölgesinden belirli aralıklarla kesitler atılarak dışarıya sıvı şekilde süt doluyor. Ocaklarda sıvı şekilde donan kenger sakızını evlere getirip sıcak sularla içerisinde toprak, bitki artığı, taş olabiliyor onları temizleyerek şekil veriliyor. Yuvarlak yassı şekil veriliyor. Fiyatları geçen yıl bin liraya kadar çıkmıştı. Pandemiden dolayı yapım azaldı. Kilo fiyatı şuan altınla yarışıyor hatta altın fiyatını geçti diyebilirim. Tane olarak 3-4 liraya veriyoruz büyüklüğüne göre. Satışlarımız da güzel’’ ifadelerini kullandı.

Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor, fiyatı altınla yarışıyor
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Sivas ve Malatya çevresinde kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor. Kenger sakızının toptan kilogram fiyatı 800 lirayı buldu. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
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Sivas’ta kenger satışı yapan esnaflardan İbrahim Güler, kenger sakızına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğunu belirterek sakızın kendi suyu ile bir yıl muhafaza edebildiklerini söyledi.
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Güler, “Kenger sakızı genelde Malatya’nın Darende ilçesinde ve Gürün ilçesinde bulunan bir bitkidir. Yaz aylarında insanlar köylerde kenger sakızı toplamak ile meşgul olur. Kenger sakızı, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, Haziran- Temmuz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle kökünden süt akar. Akan süt belli bir süre sonra donar ve kenger sakızı ortaya çıkmış olur...
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Bu donan sütleri sıcak sularla temizleyip katkıları alınarak yuvarlak ve yassı şekiller verilir. Bu işlemlerin ardından ise Kenger sakızı oluşur. Kenger sakızlarını kendi salgıladıkları sular ile bir sene muhafaza edebiliyoruz. Aynı sakız ise 1 ay boyunca çiğnene biliyor. İl dışından ve yurt dışından oldukça talep var dedi.
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TANE İLE SATILIYOR <br> <br> Kenger sakızının çene sağlığı ve yüz felci başta olmak üzeri insan bedenine önemli katkıları olduğunu belirten Güler, akızının kilogram fiyatının 800 lira civarında olduğu için tane ile satıldığını belirterek, “Kenger sakızlarının şifalarına gelince ise şifası oldukça fazladır. Kenger sakızının diğer sakızlara göre sert olduğu için çene kaslarına güzel bir egzersiz yaptırır. Çene yapısının gelişmesine, yüz felcine çok faydası var...
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Ayrıca mide sağlığı açısından da önemli. Bu sene yağmurlar biraz fazla yağdığı için fiyatı biraz pahalı. Bu bitki yağmur yağdığı zaman sütü dışarıya az verdiği için bu yıl kilogramı 750-800 lira civarında toptanı. Perakende olarak büyüklüğüne göre 2 buçuk veya 3 lira civarında satılıyor diye konuştu.
Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor, fiyatı altınla yarışıyor
Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızı bir yıl muhafaza edildiği gibi aynı sakız bir ay boyunca çiğnenebilirken fiyatı ise altınla yarışıyor.


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