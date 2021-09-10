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KÜLTÜR SANAT

Bu zamanda tiyatro her yaştan seyirciye

Bu yıl 22 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 25. İstanbul Tiyatro Festivali dopdolu. “Bu zamanda tiyatro” sloganıyla yola çıkan festivalde yurtdışından ve Türkiye’den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
​Bu zamanda tiyatro her yaştan seyirciye
“Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla yola çıkılan festivale bir ay boyunca konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye’den izlenebilirken bir bölümüyse farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla yola çıkılan festivale bir ay boyunca konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye’den izlenebilirken bir bölümüyse farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

ÇOCUK SEYİRCİLERE

  • Uluslararası yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. 25. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, “kulak tiyatrosu”ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla izleyicilerle buluşacak.

10 yerli yapım, ilk defa İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları da Vişne Bahçesi’nin İstanbul prömiyerini festivalde yapacak. Festivalde, Hollanda, Fransa ve İtalya’dan büyük övgü toplayan 3 uluslararası prodüksiyonun yanısıra çevrimiçi izlenebilecek 7 yabancı yapım yer alıyor.

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