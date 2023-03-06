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Hayat

Bugün Berat günü

Bugün, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen Berat Gecesi. Bu gece, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul ediliyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kandil, Arşiv.

Kandil, Arşiv.

Bugün, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili. İslam’a göre “berat” günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

AF VE MAĞFİRET GECESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, beratın bir suçtan azade olmak anlamına geldiğini söyledi. Berat Gecesi’nde birçok kişinin Allah’ın affına mazhar olduğunu belirten Bozkurt, bu kullar arasına girmek için çaba ve gayret sarf etmek gerektiğine işaret etti. Bozkurt, Berat Gecesi’ni af ve mağfiret gecesi olarak idrak etmek gerektiğini vurgulayarak, “Berat Gecesi, manevi iklim bereketinin bol olduğu bir fırsat gecesidir. Rabbimiz’in geçmişte yaptığımız hata, kusur ve günahları affetmesi için dua etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

BOL BOL YARDIM EDELİM

Kandil gecesinde Kur’an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmanın tavsiye edildiğini anımsatan Bozkurt, “Şu an sıkıntılı dönemlerdeyiz, afet dönemindeyiz. Halkımızın, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için Rabbimiz’e dua etmeliyiz” diye konuştu. Depremler nedeniyle hayır ve hasenata daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, “Çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesindeki mağdur, muhtaç insanların yardımına koşabiliriz. Dualarımızın kabul olması için bu tür vesileler aramalıyız” dedi.

Kahramanmaraş’tan canlı kandil programı

TRT, Berat Kandili’nde Kahramanmaraş’tan özel yayın yapacak. “Berat Kandili Özel” programı belediye binası önündeki MÜSİAD çadırından canlı yayınlanacak. 6 Mart saat 18.50’de TRT 1 ve TRT Radyo 1’de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak programın tekrarı ise 22.30’da TRT Türk’te yayınlanacak. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Hz. Nuh Nebi Camii’nde gerçekleştirilecek “Berat Kandili” programı ise yarın 20.15’te canlı yayınla TRT Kürdi’de ekrana gelecek.

#Berat Gecesi
#Kahramanmraş
#Af ve Mağfiret gecesi
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Bugün Berat günü
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