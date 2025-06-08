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Bulgaristan’ın asırlık bayram gelenekleri yaşatılıyor

Bulgaristan’ın asırlık bayram gelenekleri yaşatılıyor

13:448/06/2025, Pazar
AA
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Asırlık bayram gelenekleri Bulgar Müslümanlarını birleştiriyor.
Asırlık bayram gelenekleri Bulgar Müslümanlarını birleştiriyor.

Bulgaristan'da asırlardır yaşatılan Kurban Bayramı gelenekleri Müslümanları bu yıl da buluşturdu.

Bulgaristan'da asırlardır yaşatılan Kurban Bayramı gelenekleri Müslümanları bu yıl da buluşturdu. Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinin Koşukavak (Krumovgrad) ilçesinde her yıl arife günü kent meydanında Kurban Bayramı etkinliği düzenleniyor. Burada bir araya gelen halk, koro ve halk oyunları ekiplerinin sundukları gösterileri izliyor. Gösteriler devam ederken kalabalığa çörek ve şeker ikram ediliyor.Kurban Bayramı'nın birinci günü ise bayram namazının ardından cami önünde toplanan vatandaşlar, sıraya girip birbirleriyle bayramlaşıyor. Ardından çocuklar gruplar halinde mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak şeker topluyor. Meliha Yalnız, şeker toplama geleneğinin çok eskiye dayandığını belirterek şunları söyledi: "Bu gelenek Bulgaristan'daki şehirlerde ve köylerde çok uzun yıllardır yapılıyor. Çocuklara şeker, tatlı veya para dağıtılıyor. Küçükken ben de kapı kapı gezer, şeker toplardım. Ben bu heyecanı yaşadım, çocuklarım da yaşasın istedim." Bayram geleneklerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yalnız, "Ben çocukken arife günü ev ev gezip çörek de toplardım. Çöreklerin ortası delik olurdu. Onları uzun sopalarımıza takardık ama şimdi köylerde çok çocuk kalmadı ve bu gelenek de unutulmaya başlandı." dedi.

Köylerde kurban kazanı

Köylerde ise bayram namazının ardından köy meydanında toplanan vatandaşlar bayramlaşıp küçük, büyük demeden birbirlerine şeker ve tatlı ikram ediyor. Çeşitli nedenlerle köylerden göç eden vatandaşlar da bayramda geleneklerine sahip çıkmak için köylerine dönüyor. Bayramlaşma ve şeker toplama merasimi sonrasında kurbanlar kesiliyor ve bir kısmı, köyün camisine bağışlanıyor. Cami önünde kurulan kazanlarda bağışlanan kurban etleri pişirilip tüm köy halkına eşit bir şekilde dağıtılıyor. Koşukavak ilçesinin Gorna Kula (Madanlı) köyünden Adil Ahmed, köydeki kurban kazanlarından sorumlu olduğunu aktararak "Kazanda pişen etler her haneye eşit bir şekilde dağıtılır. Kim kurban eti bağışlamış kim bağışlamamış diye bakılmaz. Dinimizde paylaşmanın anlam ve önemi çok büyüktür. Ayrıca çocuklara paylaşmanın önemini sadece anlatarak değil, göstererek de aşılamalıyız" diye konuştu. Kurban etlerini pişirmede kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin yardım ettiğini söyleyen Ahmed, "Her yıl bu geleneği yerine getiriyoruz. Tüm köy halkı da katılım sağlıyor. Etler pişince cami bahçesinde sofra kuruyor, hep birlikte yemek yiyoruz" ifadelerini kullandı.




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