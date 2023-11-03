Bursa’da ‘zamanda yolculuk’ başlıyor: Tarihi dokunun parçaları tek tek ortaya çıktı

Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda adım adım tarihi dokuyu ayağa kaldıran Osmangazi Belediyesi, tarihi bölgede Kale Sokak, Osmangazi Çıkmazı, Surüstü ve Sümbüllü Bahçe Konağı, Oruçbey Caddesi, Arkeopark çalışmalarının yanında Bursa’ya değer katacak tarihi bir yapıyı daha ortaya çıkardı. Bursa’nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup, yöneticilik yapan Bizanslı Philippos’un (Filiboz) oğlu Hayrettin’e ait mescit Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.









Filiboz Mescidi yeniden hayat buldu





15’inci yüzyılda inşa edilen, ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidi’ni yeniden Bursa’ya kazandırmak için bölgede toplam 4 bin metrekarelik alanı kamulaştıran Osmangazi Belediyesi, Sanat Tarihi ve Restitüsyon Raporu doğrultusunda rekonstrüksiyon projesi hazırladı. Aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilen Filiboz Mescidi, çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte Hisar’daki tarihi dokuyu birbirine bağlayan önemli eserlerden biri oldu. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Filiboz Mescidi’nde incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar’da zaman yolculuğunun artık başladığını ifade etti.









Tarihi şehri ortaya çıkarma vizyonuyla bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde görmüş olduğumuz sanal ortamın gerçeğini Hisar’da yaşayacağız diyorduk. Tarihi bölgede gerçek tarihi yaşamaya başladık. Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi kapsamındaki uygulamaları tek tek hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de Filiboz Mescidi. Mescidin yeniden inşa edilmesi, çevre düzenlemesi, şehir bostanı yapılması gibi çalışmalarla bu bölgedeki sosyal hayatı 15. yüzyıldaki haliyle hayata geçiriyoruz. Evler arasında komşu kapılarının bulunduğu, şehir bostanlarının yer aldığı, mescidi ve yeşil alanlarıyla Eski Bursa’yı yeniden yaşatacağız. Tarihi dokunun içinde tarihin izlerini taşıyan, nefes alacak bir mekân ortaya çıkardık. Tarihi İpek Yolu’nun Anadolu’daki son durağı olan Bursa’da bizler de Bursa İpek Yolu’nu yeniden ortaya çıkarıyoruz. Panorama 1326 Bursa’dan başlayarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nden Hisar’a kadar adım adım işleyerek Bursa İpek Yolu’nu hayata geçiriyoruz. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.



