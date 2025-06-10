Buse Varol eşi Alişan'ı Cumhurbaşkanı'na şikayet etti

"Cumhurbaşkanımız dört çocuk nasihati vermişti. Şu an bir kız, bir erkek çocukla çok mutluyuz. Buse'nin üçüncü çocuk konusunda çok fazla baskısı var. Hatta geçtiğimiz bayram, Cumhurbaşkanımızla telefonda bayramlaşırken Buse beni kendisine şikâyet etti. ‘Size üç çocuk sözü vermişti ama iki çocukta kaldı’ dedi. Kısmet diyelim, biraz Burak’la Eliz büyüsün, sonra hayırlısı."