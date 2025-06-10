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Buse Varol eşi Alişan'ı Cumhurbaşkanı'na şikayet etti

Buse Varol eşi Alişan'ı Cumhurbaşkanı'na şikayet etti

09:5210/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
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Buse Varol, Alişan.
Buse Varol, Alişan.

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte verdiği röportajda şaşırtan açıklamalarda bulundu. Alişan, eşinin kendisini Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiğini söyledi.

Alişan, son dönemde TRT 1'de yayınlanan Hayata Gülümse programını sunuyor. Alişan, 2018 yılında evlendiği Buse Varol ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.


Ünlü çiftin biri kız ve diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.

EN BÜYÜK HAYALİ KALABALIK BİR AİLE

2018 yılında dünyaevine giren çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.


Buse Varol'un kalabalık bir aile istediği biliniyor.

ALİŞAN'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Üçüncü çocuk düşüncesi sorulan Alişan şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanımız dört çocuk nasihati vermişti. Şu an bir kız, bir erkek çocukla çok mutluyuz. Buse'nin üçüncü çocuk konusunda çok fazla baskısı var. Hatta geçtiğimiz bayram, Cumhurbaşkanımızla telefonda bayramlaşırken Buse beni kendisine şikâyet etti. ‘Size üç çocuk sözü vermişti ama iki çocukta kaldı’ dedi. Kısmet diyelim, biraz Burak’la Eliz büyüsün, sonra hayırlısı."


Buse Varol'un 3. çocuk için ısrarcı olduğu öğrenildi.

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