Buzda futbol

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde bir araya gelen geçler göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı. Kars ile Ardahan arasında yer alan, 123 kilometrekare alana sahip ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nü de ziyaret eden yerli ile yabancı turistler keyifli dakikalar geçiriyor. Yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık da yapılan deniz seviyesinden 1959 metre yüksekteki göle gelen turistler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor. Gölün Kars’ın Arpaçay ilçesi tarafındaki Taşbaşı köyünde bir araya gelen gençler de göl konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla buz ve karla kaplı göl üstünde futbol oynadı. Göl üzerine toprak döküp saha çizgileri oluşturan ve kale direklerini de kum torbalarından yapan gençlerin kendi aralarında seçtikleri hakem yönetiminde oynadıkları karşılaşmada renkli görüntüler oluştu.

Turistler gölde atlı kızak ve kar motoruna binerek keyifli bir gün geçirdi.

BUZ TABAKASININ KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULUYOR

Zaman zaman yüzeydeki kara batan gençler, 40 santimetre buzla kaplanan göl üzerinde kar ve buz tabakasına rağmen futbol oynayarak keyifli anlar yaşadı. Çıldır Gölü’ne gelen yerli ve yabancı turistler de gençlerin göldeki futbol maçını izleyip fotoğraf çekti. Turistler ayrıca gölde atlı kızak ve kar motoruna da binerek keyifli bir gün geçirdi. Gölde atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir, havanın güzel olmasını fırsat bilerek gölde buz üzerinde futbol oynadıklarını söyleyerek, “Çok farklı bir olay, buz üzerinden futbol oynuyoruz, buzun üzerinde biraz kar var, bu da kaymayı önlüyor. Bugün böyle bir aktivite düzenledik, çok mutluyuz, çok heyecanlı, çok zevk aldık. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler atlı kızakları, çayı kahveyi bıraktı ve buz üzerinde maçı izledi” diye konuştu.

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