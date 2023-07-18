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Hayat

Buzul faciasından acı haber: Cilo buzullarına düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp, kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Koç'un cesedinin 16 metre, Aydın'ın cesedinin ise 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

17:28 . 18/07/2023 Salı
AA
Cilo buzullarına düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cilo buzullarına düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmaları devam ederken kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 42 kişilik uzman ekibin bulunduğunu, Hakime Koç’un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedenin bulunup, çıkarıldığını, Mehmet Aydın’ın yerinin de tespit edildiğini ve çıkarılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Koç'un cesedinin 16 metre, Aydın'ın cesedinin ise 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi. Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedaviye alınan Gülay Avcu’nun 2 gün sonra bilinci yerine geldi. Tedavisi süren Gülay Avcu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülay Avcu, eşi Kemal Avcu ve iki arkadaşı ile 20 metrelik uçurumdan düştüklerini belirterek, “Hepinize merhabalar, 16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay." ifadelerini kullandı.









#Hakkari
#Cilo
#Mehmet Aydın
18 dakika önce
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