Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Camii’nde “Camideki Şair Mehmet Akif Ersoy Dua ve Mevlid” programı düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın sohbetiyle başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlid okundu ve dualar edildi.

ONU YAŞAMAK GEREKİR

Konuşmasında Mehmet Akif’i anlamanın, İstiklal Marşı’nı anlamakla eş değer olduğunu belirten Bıyıklı, “Mehmed Âkif’i anlamak, camiyle hayatı, imanla mücadeleyi birleştirmeyi anlamaktır. Onu anmak yetmez; anlamak ve yaşamak gerekir” dedi. Akif’in yalnızca bir şair değil, şiiri kürsüye, kürsüyü cepheye taşıyan bir münevver olduğunu vurgulayan Bıyıklı, “Âkif’in hayatında cami ile cephe arasında mesafe yoktur. Çünkü imanın ayağa kalkmadığı yerde vatan da ayağa kalkamaz” ifadelerini kullandı.

CAMİ KÜRSÜLERİNDEN CESARET AŞILADI

Millî Mücadele yıllarında camilerin direniş merkezleri olduğunu dile getiren Bıyıklı, Mehmet Akif’in Anadolu’yu adım adım dolaşarak cami kürsülerinden millete umut ve cesaret aşıladığını söyledi. Özellikle Balıkesir Zağanos Paşa Camii ve Kastamonu Nasrullah Camii’nde yaptığı konuşmaların birer istiklal bildirisi niteliği taşıdığını belirten Bıyıklı, 19 Kasım 1920’de Nasrullah Camii’nde verdiği vaazın Sebilürreşad’da yayımlanarak tüm Anadolu’da okunduğunu hatırlattı.

İMAN BEYANNAMESİ

Âkif’in Süleymaniye ve Fatih Kürsülerinden adlı eserleriyle doğrudan millete seslendiğini ifade eden Bıyıklı, “Âkif için şiir bir mücadele aracıdır. Derin ilmi birikimi, güçlü hitabetinin temelidir” dedi. Sebilürreşad dergisinin manşetinde yer alan “Ye’se düşen Müslüman değildir” ifadesinin bir iman beyannamesi olduğunu söyleyen Bıyıklı, İstiklal Marşı’nın da bu ruhun zirvesi olduğunu vurguladı. Bıyıklı, İstiklal Marşı’nın yalnızca Meclis’te kabul edilmiş bir metin değil, milletin vicdanında kabul edilmiş bir mutabakat metni olduğunu belirterek, Mehmet Akif’i anlamanın sorumluluk ve ahlâk bilincini yeniden kuşanmak anlamına geldiğini ifade etti.

KABRİ BAŞINDA DUA EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Valiliğince, Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında Kur'an okundu, dua edildi.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı: "Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yad ediyorum."







