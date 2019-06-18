Hayat Camiler çocuk doldu
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Camiler çocuk doldu

İstanbul’da yaz Kur’an kurslarında ilk ders başladı, camiler çocukla doldu. Müftü Hasan Kamil Yılmaz, “10 bin Kur’an kursu öğreticisinin 350 bin yavrumuzla buluşarak yaz sezonunu dolu dolu geçirmesini arzu ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da yaz Kur’an Kursu açılış töreni Başakşehir’de yapıldı
İstanbul’da yaz Kur’an Kursu açılış töreni Başakşehir’de yapıldı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında Kur’an kursları sayesinde camiler çocuklarla doldu. İstanbul 2019 yılı yaz Kur’an kursu açılış programı da Başakşehir Merkez Cami Kur’an Kursu’nda, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hasan Kamil Yılmaz

DEĞERLERİYLE TANIŞACAKLAR

Yılmaz, bu seneki yaz kurslarının temasının “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun” şeklinde belirlendiğini söyledi. Çocukların yaz kurslarında camileri tanıdığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu: “Cemaatimize diyorum ki bu küçük yeni misafirlerimize saflarınızda yer açın, onların cemaate katılmalarında yardımcı olun. Çocukluklarını bağışlayın. Eksikleri, heyecanları olursa onları şefkatle uyarın ama asla kaşınızı onlara çatmayın. Onların camiyle cemaatle Kur’an ile Kur’an kurslarıyla ilgili intibaları sevgi, tebessüm, şefkat üzerine olsun.” Yaz kurslarına gelen çocukların milli ve manevi değerlerle tanıştığına vurgu yapan Yılmaz, “Bu milletin bir ferdi olduğunu daha küçük yaşta idrak ederler. Aidiyet ve mensubiyet duygusuyla büyüyerek bu yüce millete, bu ezana, bu bayrağa sahip olmanın heyecanını küçük yaştan hissederler” dedi.

BU YAZ DOLU DOLU GEÇECEK

Yılmaz, geçen yıl İstanbul’da 285 bin kayıtlı öğrencinin yaz Kur’an kurslarından istifade ettiğini ifade ederek, “Bu sene bu sayının 350 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Geçen yıl 9 bin civarında Kur’an kursu görevlisi kardeşimiz vardı. Bu sene bu sayıyı 10 bine çıkardık. 10 bin Kur’an kursu öğreticisinin 350 bin yavrumuzla buluşarak yaz sezonunu dolu dolu geçirmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu. Mehter takımı gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından çocuklar, öğreticilerinin eşliğinde ilk derslerine başladı.

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  • Sur sokaklarında Kur’an neşesi
  • Diyarbakır’da da 9 Ağustos’a kadar sürecek yaz Kur’an kursları başladı. Tarihi Sur ilçesinde İlçe Müftülüğü’ne bağlı Ahsen Kur’an Kursu’na kayıtlı çocuklar ilk günün heyecanıyla kursa gelmenin mutluluğunu yaşadı. İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, geçen yıl 65 bine yakın öğrencinin Kur’an-ı öğrenmek için kurslara geldiğini ifade ederek bu yıl hedeflerini bu sayının üzerine çıkmak olduğunu belirtti. Kursa katılan 7. sınıf öğrencisi Avşin Nur Şenol, din ve ahlakı doğru öğrenmek için kursa geldiğini anlatarak, mutlu olduğunu söyledi. Şenol, “Buraya geldiğimizde sadece Kur’an-ı Kerim değil din ve ahlaki bilgileri de öğreniyoruz. Kursumuzu ve hocalarımızı çok seviyoruz” dedi. 7. sınıf öğrencisi Elif Uyan da kursta Kur’an-ı Kerim’in yanısıra namaz kılmayı da öğreneceğini belirtti. Din eğitimi dışında oyunlar da oynadıklarını anlatan Uyan, “Burası çok güzel, Dinimizi öğrenmek çok güzel” diye konuştu.

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