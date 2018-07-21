Hayat Can-ı gönülden çalıyorum
KÜLTÜR SANAT

Can-ı gönülden çalıyorum

Uzun yıllardır Türkiye’de müzik yapan udi ve multi perküsyonist Yinon Muallem’in 10. albümü TaKiDum dinleyiciyle buluştu. Melodileri ve ritim kalıplarını yeniden keşfederek yorumlayan sanatçı, “Müzik bir yoldur. Bu yolda keyif almak önemli. Ben müziğimi can-ı gönülden yapıyorum” diyor.

Harun Karaburç Yeni Şafak
Udi ve multi perküsyonist Yinon Muallem
Udi ve multi perküsyonist Yinon Muallem

Udi ve multi perküsyonist Yinon Muallem, 16 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Uzun yıllardır hem solo hem de ortak projelerle müzikseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında. Kimi albümde sadece ud çalıyor kimisinde vokal yapıyor, davullar vuruyor. İsrail’den Türkiye’ye ud öğrenmek için gelen, İstanbul’un havasına, müziğine ve ruhuna hayran olarak buraya yerleşme kararı alan Muallem şimdi yeni albümüyle sevenleriyle buluşuyor.

10. ALBÜMÜM

Muallem “TaKiDum” adını verdiği 10. albümünü yeni grubuyla çıkardı. Elli yaşındaki müzisyen, “Amacım iyi müzisyenlerle çalmak ve güzel bir yol yapmak. Müzik önemli ama benim için daha önemli olan yol. Nasıl bir yol yapıyorsun? Keyif alıyor musuz, mecburiyetten mi çalıyorsun yoksa can ile mi? Ben müziğimi can ile yapıyorum” diyor.

YEMEK YAPMAYA BENZİYOR

Muallem müziğini, “En yakın kelime füzyon. Çeşitleme. Yemek yapar gibi birçok stili bir araya getiriyorsun. Ama yemek kitaplarında yazdığı gibi hangi türden ne kadar koyacağımız belli değil. Daha açık” sözleriyle anlatıyor. Melodileri ve ritim kalıplarını yeniden keşfederek yorumlayan ve “ritmin sesini” araştıran TaKiDum, 3 müzisyen arkadaş tarafından kurulmuş renkli ve enerjik bir ritim grubu. Bas gitar ve vokalde Hakan Gürbüz, perküsyonda İsmail Altunbaş yer alıyor.

Cazla makamı harmanladım

TaKiDum, grupla aynı adı taşıyan bu ilk albümlerinin lansmanını geçtiğimiz hafta sona eren 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Muallem Eylül ve Kasım aylarında konser maratonuna devam edeceklerini belirtiyor. Bir yandan da başka bir projenin müjdesini veriyor: “Bu yıl caz ile makam müziğini harmanlayan bir quintet kurdum. TaKiDum ile paralel bir proje. Burada ağırlıklı olarak ud çalıyorum. Canlı kayıtları ve klipleri çektik. İlk konseri de 11 Ocak 2019’da Borusan Müzik Evi’nde yapacağız.”

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