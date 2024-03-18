Çanakkale Savaşı’nın şahitleri görücüde

Çanakkale Deniz Müzesi, zaferin 109. yıl dönümünde yeni sergilere ev sahipliği yapıyor. Sergide, dünyanın en eski silahlarından biri olduğu bilinen bir tür kama bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Düztepe'deki fotoğrafı ve fotoğrafın çekildiği makine ise serginin en önemli eserleri arasında yer alıyor. Savaş sırasında İngiliz siperlerinden ele geçirilen bir şapka ve Atatürk'ün el yazısıyla bir de not yer alıyor. Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu'nda "Cumhuriyet Donanması" temalı sergide Yüzbaşı Mehmet Ali Laga'ya ait 97 parçadan oluşan resim koleksiyonu sergileniyor.