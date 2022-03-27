Çelebi’nin İstanbul’daki adresi artık belli

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Musa Duman ile yeni kurulan merkezin faaliyetlerini, hedeflerini ve Evliya Çelebi etrafında gelişen bazı “efsaneleri” konuştuk.

Evliya Çelebi ve Seyahatname’si ile bir akademisyen olarak ne zaman tanıştınız?

1986’da Türk Tarih Kurumu’nun öncülüğünde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümü hocalarının içinde yer aldığı bir komisyon kurulmuştu. Komisyonun amacı Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin bilimsel bir neşrini yapmak.

SEYAHATNAME İÇİN KURULAN KOMİSYON

Kimler vardı komisyonda?

Bu komisyonun içinde Bekir Kütükoğlu, Orhan Şaik Gökyay, Ömer Faruk Akün, Mertol Tulum ve daha başka hocalarımız vardı. Evliya Çelebi’nin bilimsel yayınında nasıl bir usul takip edilmesi gerektiği işini Hocamız Mertol Tulum’a havale etmişlerdi. Tam o sırada ben ve arkadaşım Hayati Develi, Mertol Tulum’un yanında doktora çalışması yapıyorduk. Mertol Hoca, bizi, bu yayın çalışmasında kullanmak üzere, yayın kriterlerinin belirlenmesinde yönlendirici olabilecek filolojik malzemeyi seyahatnamenin ilk cildinden derlemek için çalışma yapmakla görevlendirdi. Bu çalışmayla meşgulken, bir taraftan da artık tez konusunu belirlemek durumundaydık. Seyahatnamedeki değerli filolojik malzemeyi görünce, hocamızla da istişare ederek doktoramızı bu konuda yapma kararı aldık. Böylece Hayati Beyle birlikte Seyahatname’nin yazmalarına, filolojik hususiyetlerine yakınlaştık. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin ilk üç cildindeki filolojik verilerin incelendiği doktora çalışmaları olarak 1995 yılında Türk Dil Kurumu Yayınları arasında yayımlanmıştı.





Komisyonun çalışmaları nasıl sonuçlandı peki?

Bu komisyon çalışmalarına devam edemedi. Bazen bu komisyonun sadece bizim doktora çalışmalarımıza vesile olsun diye kurulmuş olduğunu düşünüyorum…(Gülüyor) Çünkü biz o dönemde bu proje için Türk Tarih Kurumu tarafından Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nden temin edilen siyah beyaz yazma fotokopileri üzerinden çalıştık. Bu malzemeyi temin etmek çok zordu o yıllarda. Şimdi bizim gençlere hayal gibi geliyordur muhtemelen… Doktora sonrasında da Evliya Çelebi ve seyahatnamesiyle irtibatım devam etti. Seyahatnamenin anlatım ve dil özellikleri üzerine çalıştım, ayrıca bir de seçme metinler yayınladım.

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HARİTALAR, YEMEK KÜLTÜRÜ, GEZİ ROTALARI…

Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi’nin kuruluşuna kadar ulaştı bu ilginiz. Merkez nasıl kuruldu?

Öncelikle şunu söyleyeyim: Seyahatname sadece devrinin değil Osmanlı sahası Türk edebiyatının en önemli nesir ustalarından olduğu kabul edilen Evliya Çelebi’nin o devir Osmanlı coğrafyasını aksettiren bir kültür hazinesi... Bunu herkes söylüyor. Tabii böyle bir eser ve yazarı da bir araştırma merkezini hak ediyordu. Biliyorsunuz Evliya Çelebi İstanbullu bir seyyah. Dolayısıyla onun için Türkiye’de, İstanbul’da bir araştırma merkezinin kurulması çok önemliydi. Evliya Çelebi’yi odağa alan, aynı zamanda çağını, eserini, seyahat kültürünü araştıran çalışmaların yer aldığı bir merkez olsun istedik. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde merkezimizi kurduk, yirmiye yakın hocamızla birlikte.

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Merkezin hedefleri arasında neler var hocam?

Öncelikle Evliya ile, eseriyle, seyahat kültürüyle ilgili konular çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yapmak var. Evliya ve Seyahatname, seyahat, seyahat edebiyatı gibi alanlarla ilgili yapılmış çalışmalarla bir kütüphane kurmak istiyoruz. Ayrıca sitemizde bir bibliyografya da oluşturacağız. İlk aşamada haritalar, gezi rotaları, yemek kültürü vs. alanlarında projeler üreteceğiz. Bu arada Seyahatname konuşmalarına da başladık. Türkiye’den ve yurtdışından Evliya uzmanları her ay farklı bir konuyu ele alıp anlatıyorlar. Seyahatnamedeki bütün kelimeleri kapsayan bir sözlük hazırlayacağız. Bütün bunları birilerinin yapması gerekiyordu, biz üstlenmiş olduk.

SEYAHATNAME’NİN YENİDEN YAYINLANMASI GEREKİR

Peki merkez olarak Seyahatname’nin yeni bir yayınını düşünüyor musunuz?

Seyahatname’nin tam metni ilk defa İkdam gazetesinin sahibi Ahmed Cevdet Bey’in gayretiyle İstanbul’da basılmaya başlanıyor. 1890’lı yıllarda basılmaya başlayan ciltler, ancak 1938’de tamamlanıyor. Bu yayın metnin aslından bazı cümleler çıkarılmış, bazı parçalar özetlenerek verilmiş, okunamayan kelimelerin yerine başka kelimeler yakıştırılmış, dil ve üslup değiştirilip çok yerde yenileştirmeler yapılmış bir yayın.

Sansürlenen yerler de vardı değil mi?

Sansürlenmiş çok yeri vardı ve bu yayın 1996’ya kadar Evliya ve seyahatname üzerine yapılan bilimsel çalışmaların temel kaynağıydı maalesef. Ta ki 1996-2007 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ciltlere kadar… Bu yayın, çok büyük emekler verilerek hazırlanmış değerli bir yayın. Hem hazırlayanları hem de YKY’yi tebrik etmek lazım. Ancak bugün geldiğimiz noktada Seyahat-name’nin yeniden yayınlanması gerekir. Çünkü bu eseri tarihçi hocalarımız, tarihçi gözüyle yaptı. Zaten filolojik bir neşir yapmadıklarını belirtiyorlardı. Şimdi artık dil ve filoloji biliminin hassasiyeti gözetilerek yeniden yayınlanması gerekiyor. Çünkü Seyahatname’de Evliya Çelebi bazen etnik ve mahalli söyleyiş özelliklerini, bazen 17. yüzyıl Türkçesinin İstanbul ve çevresinde oluşan ve bugün standart yazı dilimizin esasını teşkil eden seslendirmeleri yansıtıyor. Böylece anlıyoruz ki “yanlış” diye görülen neredeyse her yazılışın filolojik olarak bir anlamı var. Seyahatname’nin yazmasının ses bilgisi en üst seviyede bilgili ve bilinçli bir müellifin elinden çıktığını görüyoruz. Bütün bu öneminden dolayı biz merkez olarak Seyahatname’nin yeniden yayını konusunda istişarelere başladık, yakın zamanda güzel haberler vereceğimizi ümit ediyorum.

Fuzuli yaparsa marifet, evliya yaparsa yalancı!

Doğrudan sorayım: Evliya Çelebi yalancı mı?

Evliya Çelebi gezip gördüğü bir yerin tarihini, insanlarını, yetiştirdiği ürünleri, sosyal ve etnik yapısını, adetlerini anlatırken gördüğü veya dinlediği olağanüstü olayları iki şekilde aktarıyor: Birincisi bizzat gördüğünü söyleyerek ikincisi de anlatanların ağzından“derler amma görmedim”, “acayip rivayettir” gibi ifadelerle aktararak. Bu hususları dikkate almadan, başkalarından naklettiği inanılması güç olayları veya mübalağalı anlatımları Evliya Çelebi’nin kendi sözleriymiş gibi öne sürmek eserin ve yazarın güvenilirliğini azaltıyor.

Mesela Erzurum’daki kedi meselesi…

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Evet… Bu Evliya Çelebi’nin ilk akla gelen ve herkesçe bilinen, Erzurum’un soğuğunu ifade etmek için anlattığı bir olay.Evliya, Seyahatname’de, “Bir kere bir kedi damdan dama atlarken donup kaldı. Bahar gelince don çözülmüş, kedide ‘mırnav’ diyerek yere düşmüş” diyor. Bunları anlattıktan sonra Evliya diyor ki, “Meşhur latife-i darbımeseldir”. Yani bu, Evliya Çelebi’nin şahit olduğu bir hadise değil, Erzurum soğuğunun şiddetini anlatmak üzere yörede anlatılan bir söylentinin nakledilmesinden ibaret. Yine anlattığı bazı konularda da metnini okunur hale getirmek için mübalağayı bir anlatım tekniği olarak kullanıyor. Şair Fuzuli mübalağa yaparsa marifet, Evliya Çelebi mübalağa yaparsa yalancı oluyor. İnsaf…

“Evliya’yı okumak” metnini okumakla olmuyor…