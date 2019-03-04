Hayat Cem Yılmazın yeni filmi Kaçamak ve 2 Aradanın vizyon tarihi belli oldu
SİNEMA

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk iki hikayesi Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz

Yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler'in Kaçamak ve 2 Arada filminin vizyon tarihi belli oldu. Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi 18 Ekim 2019'da seyirciyle buluşacak.

4 arkadaşın tatil kaçamağını anlatıyor

Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur'un tatile çıkan 4 arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterini canlandırıyor.

Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.

Ayzek karakterini oynayacak

2 Arada filminde seyirci Ayzek'in macerasına ortak olacak. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği filmde; Cem Yılmaz, Ayzek karakterini canlandırıyor.

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