Çifte depremin izleri siliniyor: Hatay'da bir hastane daha açılıyor

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın insanımız hayatını kaybederken onlarca bina yerle bir oldu, birçok kamu binası zarar gördü. Depremin izleri yavaş yavaş silinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'da dört hastanenin temelini attı. Bu hastanelerden 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlanıp 21 Mayıs'ta hizmete girdi.

Tabela yerleştirildi

Temeli atılan bir diğer hastane ise İskenderun Devlet Hastanesi. Hastanedeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Çatı kapama işlemi tamamlanan hastanenin tabelası da yerleştirildi. 24 Mart'ta temeli atılan hastane 600 yataklı olacak. Sismik izolatörlü. 3. Basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

Bakan Koca: Hız şifadır

İskenderun ilçesinde yapımı süren ve kısa sürede açılması planlanan 600 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti; "İskenderun Devlet Hastanemizi, bayramı izleyen günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. Bugün yaptığımız ziyarette çalışmaları inceledik, çelik konstrüksiyonlarla inşaat hızla ilerliyor. Bazı durumlarda hız, şifadır."







