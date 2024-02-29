Çıplak heykellerden hat sergisine

Feshane’de bölgenin ruhuna uymayan konser ve sergilerle bugüne kadar etkinlikler düzenleyen İBB, seçimlere bir ay kala hat sergisi açtı. Hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın’ın 230 eserinden oluşan “Emin Barın: Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam” sergisi, 29 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak. Zafer Yıldırım aile koleksiyonu ile Barın Han aile arşivinden bir seçkiye yer verilen bu dev serginin kıymeti tartışılmaz. Ancak seçim öncesi LGBT sergisi, seçim üstü hat sergisi açmak, tam da İmamoğlu tarzı bir şov olduğu gözlerden kaçmadı.