|
Hayat

Çıplak heykellerden hat sergisine

Tarihi Feshane-i Amire, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras kapsamında restore edilip Artİstanbul Feshane adıyla açıldığından beri tartışmalar bitmiyor.

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:42 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Feshane-i Amire'de hat sergisi
Feshane-i Amire'de hat sergisi

Daha önce yaptığı açıklamada “Feshane’deki restorasyonlar tamamlanınca bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin yapılacağını ve buranın tasavvuf müzesi olacağını” söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylediklerinin tam tersini yaparak İstanbulluları kandırdı. Tarihi Feshane binasının “Ortadan Başlamak” isimli ilk sergisi, satanist semboller, çıplak heykeller ve LGBT propagandası içerdi.


SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİM ÜSTÜ

Feshane’de bölgenin ruhuna uymayan konser ve sergilerle bugüne kadar etkinlikler düzenleyen İBB, seçimlere bir ay kala hat sergisi açtı. Hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın’ın 230 eserinden oluşan “Emin Barın: Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam” sergisi, 29 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak. Zafer Yıldırım aile koleksiyonu ile Barın Han aile arşivinden bir seçkiye yer verilen bu dev serginin kıymeti tartışılmaz. Ancak seçim öncesi LGBT sergisi, seçim üstü hat sergisi açmak, tam da İmamoğlu tarzı bir şov olduğu gözlerden kaçmadı.


#Feshane-i Amire
#İBB
#sergi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...