Çocuklar için Mimar Sinan Rotaları: 480 yıl öncesinden günümüze ışık tutuyor

Tarihimizin önemli mimarlarından Mimar Sinan’ın hem mühendislik hem de mimari zekasıyla verdiği eserler, 480 yıl öncesinden günümüze ışık tutuyor. Özellikle çocuklara mimari sevginin aşılanması ve estetik zevkin yerleştirilmesi anlamında da Sinan’ın eserleri rehber niteliğinde. 40 yıldan fazladır Mimar Sinan üzerine çalışan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi, çocukların bu rehberi anlayabilmeleri için yeni bir kitap kaleme aldı. Koca Sinan’la ilgili ilk çocuk kitabını 1987’de çıkaran Saatçi, bir yıldır üzerinde çalıştığı “Mimar Sinan Gezi Rotaları” eserini tamamladı. Fatih Belediyesi’nin desteklediği kitap, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere Mimar Sinan’ı ve eserlerini tanıtmak amacıyla hazırlandı. Resimlemesini Kübra Cenk Uslu’nun üstlendiği çalışmada, yapıların fotoğraflama ve haritalama işlerini Fatih Belediyesi yaptı.

BİR SİNAN ÇIKARIRSAK BİZE YETER

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde Mimar Sinan’ın hayatı, ikinci bölümünde ise gezi rotaları, eserlere ilişkin bilgi ve resimlerle aktarılıyor. Son bölümde ise mimarın Fatih ilçesinde verdiği eserlerin haritası ve bir de sözlük bulunuyor. Sinan’ın sadece Fatih ilçesinde 200’e yakın eseri bulunuyor. Kitapta ise bunlardan en değerlileri, tarihi, mimari özellikleri ve semte getirdiği canlılık üzerinden aktarılıyor. Yakın zamanda basılacak kitap, okullarda ücretsiz dağıtılacak.

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi

Uzun zaman sonra yeniden çocuklar için Mimar Sinan’ı anlatan bir yayın yaptığı için heyecanlı olan Saatçi “87’deki kitabı Metin Keskin ve benim sulu boyalarımla birleştirerek yayınlamıştık. Kitapta Mağlova Su Kemeri, Büyükçekmece’deki Sokullu Mehmet Paşa Camii başta olmak üzere yirmiye yakın eser vardı. Bu, uzun zamandır aklımda olan bir projeydi. Öğrencilere kitabı dağıtıp, hafta sonu belirlediğimiz iki rotada gezdirelim diye düşünüyorduk. O rotayı beşe tamamladık. Fatih Belediyesi de sahiplendi. İnşallah çocuklar Sinan’a sahip çıkar. İçlerinden bir Sinan çıkarsa bize yeter” diye konuştu.

Süleymaniye Camii

PEREME YARIŞLARI SÜLEYMANİYE’DEN İZLENİRDİ

Suphi Saatçi, külliye olarak inşa edilen Süleymaniye Camii’nin diğer eserlerden daha çok sevilmesini Sinan’ın harika bir tepeye cami inşa etmesinden kaynaklandığını söyleyerek “Cami Bostancı’dan Eyüp’e kadar her taraftan görünüyor. Evliya Çelebi, Süleymaniye’nin Haliç yönündeki dış avlusunu ‘İstanbul halkının bir serengahıdır’ diye anlatır. Cami sadece ibadethane değil sosyal bir kurum aynı zamanda. Halk buradan Haliç’teki pereme denilen gondola benzeyen uzun ince kayıkların yarışını izlermiş. Gün batışında öyle bir silüeti var ki insanı gökyüzüne çekiyor. İnsanlar bakıyor ama görmüyorlar, bütün sorun bu. Görerek bakmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

Şehzade Camii

MİMARİ, GÖRGÜYE DAYANIR

Tatil önerisi olarak ailelere “Mimar Sinan Gezi Rotaları”nı sunan Saatçi, “Aileler gezmeden ön araştırma yapsın. Sinan sadece Şehzade Camii minarelerinde kabartmalı süsler yapmış. Minareler, daha sempatik daha şen şakrak. Bu, çocukların dikkatini çekebilir. Çocuklar bu yapıların simetrisi ve kubbelerini görünce etkilenebilir ama içine girip görmeleri lazım. Mimari, görgüye dayanan bir şeydir. Masa başı çalışmasıyla olmuyor” dedi.



