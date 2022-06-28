Çocuklar yazı sanatla geçirecek

Tatilde de sanattan kopmak istemeyen çocuk ve gençler, düzenlenecek çeşitli kurs ve atölyelerle tatilin keyfini çıkaracak. Çoğu ücretsiz etkinlikler, çocuklara dolu bir yaz sunuyor.

Yazın gelişiyle sanat sezonu ufak bir araya girse de minikler sanattan geri kalmıyor. Çeşitli etkinliklerle yazın tadını yine çocuklar çıkaracak. Programlardan ilki İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulları. Çeşitli atölye çalışmalarını içeren sanat okulu, Türkiye’nin farklı noktalarından çocukları müzenin koleksiyon ve süreli sergileriyle buluşturacak. Müze uzmanlarıyla sanat çalışmaları da gerçekleştirecek olan çocuklar, 4 Temmuz - 26 Ağustos arasında kendi eserlerini üretecek. Hafta içi her gün düzenlenecek toplamda 10 farklı atölyeye minikler ister tek tek isterse bütün olarak katılabilecek. Atölye saatleri ise 4-7 yaş için 11.00 ve 12.00, 8-12 yaş grubu için ise 13.00 ve 14.00 olacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de yaz okulları için başvuruları almaya başladı. 8-18 yaş arası öğrenciler, yaşadıkları il dışındaki kurslara da başvuru yapabilecek. En fazla iki farklı atölye ya da ders seçilebilecek. Kurslar, 18 Temmuz-14 Ağustos arasında gerçekleşecek.

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Bu festival çocuklar için

Arter ise 15-18 yaş arası gençleri çağdaş sanatla buluşturmak için “Teneffüs” başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. 2 Temmuz 12.00’de gerçekleşecek programda çocuklar Arter Koleksiyonu’ndaki eserlerle buluşup, yapıtlar üzerine düşünecek.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 20. kez yaptığı “Çocuk Tiyatro Festivali” 1 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de başlayacak. Festival, Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun sergileyeceği “Burnunu Kaybeden Palyaço” adlı oyun ile başlayacak. Farklı oyunlarla sürecek olan festival, 15 Temmuz Cuma akşamı son bulacak. Tamamen ücretsiz olan festivalde oyunlar akşam saat 21.00’de başlayacak. İzleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve güvenlik noktalarından saat 14.30’dan itibaren alabilecek.