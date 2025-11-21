Yeni Şafak
Çocukları dijital ortamda koruyan ilk ülkeyiz

Çocukları dijital ortamda koruyan ilk ülkeyiz

21/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, Eyüpsultan Meydanı’nda çocukları dünyadaki risklere karşı korunmasına dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, Eyüpsultan Meydanı’nda çocukları dünyadaki risklere karşı korunmasına dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, Eyüpsultan Meydanı’nda çocukların savaş, kriz ve dijital dünyadaki risklere karşı korunmasına dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Gazze’den Sudan’a kadar birçok bölgede çocukların yaşam hakkının sistematik olarak ihlal edildiğini belirterek, “Her çocuk kimliği ve coğrafyası ne olursa olsun güven içinde büyüme hakkına sahiptir” dedi.

DÜNYA İÇİN ÖRNEK BİR ADIM

Demirer, tehlikelerin artık sadece savaş alanlarıyla sınırlı olmadığını, dijital dünyanın da çocukları mahremiyet ihlali ve çeşitli içerik risklerine açık hâle getirdiğini söyledi. İnternette çocukların fotoğraf ve kişisel bilgilerinin kontrolsüz paylaşılmasının kalıcı zararlara yol açabileceğini vurguladı. Türkiye’nin öncülüğünde hazırlanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin dünya için örnek bir adım olduğunu ifade eden Demirer, sözleşmenin Nisan 2025’te İstanbul’da ilk kez imzalandığını, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını hatırlattı. Sözleşmenin çocukların dijital ortamda güvenli şekilde yer almasını sağlayan 13 temel ilke içerdiğini belirtti.

HEDEF OLMAMALILAR

“Hiçbir çocuk savaşın, istismarın veya dijital şiddetin hedefi olmamalıdır” diyen Demirer, Türkiye’nin çocukların korunması için kararlı olduğunu söyledi.



