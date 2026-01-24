Yeni Şafak
Çocukların ekran süresi artık aile hekimlerinin takibinde

Çocukların ekran süresi artık aile hekimlerinin takibinde

Merve Safa Akıntürk
04:00 24/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Dijital bağımlılığa karşı mücadelede aile hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri devreye giriyor.

Program kapsamında aile hekimliklerinde çocuklar ve ergenlere yönelik 'dijital bağımlılık taramaları' yapılması planlanıyor. Ekran süresi, oyun ve sosyal medya kullanımı gibi başlıklarda yapılacak kısa değerlendirmelerle riskli kullanım erken aşamada tespit edilecek. Ailelere bireysel danışmanlık verilerek, dijital sınırların belirlenmesi ve ebeveyn denetiminin güçlendirilmesi sağlanacak.

DİJİTAL DETOKS UYGULANACAK

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde ise psikologlar eşliğinde grup eğitimleri ve farkındalık atölyeleri düzenlenecek. Dijital bağımlılık ve dijital kumar risklerine odaklanan çalışmalarda, çocuklar ve gençler için yapılandırılmış dijital detoks programları uygulanacak. Ebeveynlere yönelik eğitimlerle ev içinde ortak dijital kullanım kurallarının oluşturulması teşvik edilecek. Yetkililer, programın temel yaklaşımının interneti yasaklamak değil, çocuklara ve ailelere dijital dünyada kontrol ve dengeyi nasıl sağlayacaklarını öğretmek olduğunu vurguluyor. Dijital bağımlılığın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak ele alındığı bu modelin, dijital kumar ve çevrim içi zararlı alışkanlıklarla mücadeleyi de kapsadığı ifade ediliyor.



