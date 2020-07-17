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Hayat Çöl sıcakları kapıda termometreler 40 dereceyi görecek
AKTÜEL

Çöl sıcakları kapıda: termometreler 40 dereceyi görecek

son günlerde yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı yerini bunaltıcı havaya bırakıyor. Pazar gününden itibaren ülkenin doğu kesimleri başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'de sıcaklık artıyor. Libya üzerinden gelerek çöl sıcağı etkisi bu yıl üçüncü kez görülecek ve termometreler 40 dereceye yükselecek.

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Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta bunaltacak.
Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta bunaltacak.

Libya üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. NTV'nin haberine göre; Uzmanlar, beklenen sıcaklıkların yurt genelinde her zaman yaşanmayacağını belirterek, ''Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası bu sene üçüncü kez görülecek'' dedi.

  • Başta doğu bölgelerde oldukça etkili olması beklenen sıcak havanın İç Anadolu ve Akdeniz'de de etki düzeyinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul'a sağanak uyarısı

Cumartesi gününden başlayarak pazar günü de sıcaklıkların artacağı İstanbul'da rüzgarlar sıcak esecek. Bölgede sıcaklıkların 32 ila 33 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış görülebileceğini belirten meteoroloji uzmanları, batıda sıcaklığın salı ve çarşamba günü birkaç derece düşebileceğini belirtti.

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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerin üzerinde olacak

Güney Doğu'ya dikkat

Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak. 'Yurdun batı kesimlerinde nem seviyesinin en üst seviyelerde olacağı, gölgede 37 derece ise güneşin altında 10 derece daha hissedileceği öğrenildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yazın en yüksek sıcaklığının ölçüleceği, termometrelerin 40 ila 45 derecelere dayanacağı ifade edildi.

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