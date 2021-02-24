Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamaları sonrası işletmeciler dört gözle 1 Martı bekliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası işletmeciler dört gözle 1 Mart'ı bekliyor​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası işletmeciler dört gözle 1 Mart'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart itibariyle aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurmasının ardından hazırlıklarına başlayan restoran ve kafe işletmecileri, açıklanan tarihi dört gözle beklediklerini söylediler.

Haber Merkezi İHA
İşletmciler mart ayı öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.
İşletmciler mart ayı öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirmişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi. Bu gelişmeler ışığında 1 Mart itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşme süreciyle birlikte açılmayı bekleyen kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Düzce’de Covid-19 tedbirleri kapsamında açılışa hazırlanan kafelerde masa ve sandalyelerin sayısı azaltılarak sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edildi. Ayrıca kafede bulunan tüm masalara da kolonya ve dezenfektan yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı: İşte mart ayında normalleşecek iller!
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı: İşte mart ayında normalleşecek iller!


'DÖRT GÖZLE 1 MART'I BEKLİYORUZ'

1 Mart’ta açılmayı beklediklerini belirten kafe sahibi Onur Yavuz, “1 Mart için hazırlıklarımız devam ediyor. Son 1 haftadır dezenfektanlarımızı kontrol ettik. Ürünlerimizin teminatlarını sağlıyoruz. Eksikliklerimiz vardı onları gideriyoruz. Sosyal mesafe ile ilgili uyarı afişlerimizi dükkanımızın dört bir yanına astık. Masa sayılarımızı azalttık. 4 kişilik masalarımızda sandalye sayılarını ikiye düşürdük. Çapraz oturma düzeni sağladık. Bütün masalara hem dezenfeksiyon hem de kolonya koyduk. Ürünlerimizde eksik olanlar vardı. Bu süreç içerisinde tedarik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız genel temizlik olsun, dezenfekte çalışmaları olsun bu şekilde sürüyor. Bütün esnaflar gibi bizde açılmayı bekliyoruz. 3-3,5 aydır iş yerlerimiz kapalı. 1 Mart’ı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı: 1 Mart'ı bekliyorlar
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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 8- 14 Şubat'ta her 100 bin kişide 7,82 kişi ile Şırnak, koronavirüs vaka sayısı en az il oldu.
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Bu verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşme takviminin 1 Mart’ta hayata geçirileceği açıklandı. Normalleşmeye mevcut tabloda en yakın il olan kentte ise lokanta ve kafelerde 'açılma' heyecanı başladı.
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Şırnak’taki kafe ve restoranlara ateş ölçer getirilirken, sosyal mesafe uyarı etiketleri yapıştırıldı.
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Her masaya tek kullanımlık mendiller, poşette tuz, kürdan ile dezenfektan ve kolonyalar konuldu. Masalar arasında sosyal mesafe ise 1,5 metre olarak ayarlandı.
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Esnaf, 1 Mart’ı dört gözle beklerken, İl Sağlık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri de şehir merkezindeki denetimlerini artırdı.
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Normalleşme sürecini dört gözle beklediklerini belirten lokanta işletmecisi Faysal Karataş, “Allah’ın izniyle 1 Mart’tan itibaren açılışlar yapılacak. Temennimiz, her yerde hastalık azalsın, hiçbir yerde kalmasın. Şırnak’ta azalmış. Bizim temennimiz; bir an evvel dükkanlarımızı açalım, ekmeğimize bakalım. Biz 20 kişi çalışıyorduk burada. Şimdi 4 kişi kaldık. Bir lokma ekmek yediğim zaman boğazımdan geçmiyor.
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‘Çalışanlarımız ne yapıyor’ diyorum. İnşallah her şey iyi olacak. İlaçlamamızı yapacağız, tedbirlerimiz alacağız. Ne gerekiyorsa sağlık çalışanlarının önümüze koyduğu, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Yapıyoruz da. İnşallah 1 Mart’tan sonra normalleşmeler başlayacak. Herkes rahat edecek, bir nefes alacak. Devlet bize ne derse onu yerine getireceğiz” diye konuştu.
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Lokantada usta olarak çalışan Kadir Koru ise işletmenin tam teşekküllü açılması için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “Şu anda çıkan kararlar doğrultusunda lokantamızı tam teşekküllü açmaya hazır hale getirdik. Masa, sandalyelerimizi dezenfekte ettik. Gelen misafirlerimizin ateşini ölçeceğiz. Allah bir daha bu hastalığı bize yaşatmasın. En kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz” dedi.
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Türkiye’de en az vakaya sahip il olmaktan mutlu olduklarını ve müşterilerini beklediklerini belirten Sedat Zeybek de “Ateş ölçerlerimiz, dezenfektanlarımız, personelimiz hazır. Genel yemeklerimiz hazır. Sadece müşterilerimizi bekliyoruz. Masalarımızı sosyal mesafeye göre ayarladık. Dört gözle 1 Mart’ı bekliyoruz diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı: 1 Mart'ı bekliyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayında normalleşmenin başlayacağını işaret etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, normalleşmeye en yakın olan kentler arasında yer alan Şırnak'taki lokanta ve kafelerde hazırlıklar başladı. Esnaf, 1 Mart'ta başlayacak yeni dönemde koronavirüs tedbirlerine daha çok dikkat edeceklerini ve eskiye dönmemek için tüm önlemleri alacaklarını belirtiyor.


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