Cumhuriyet'i sömürme 'sanat'ına isyan

Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm ülkede çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Resmi geçitler, özel programlar, sanat organizasyonları bu kutlamaya eşlik etti. 29 Ekim gecesi sadece İstanbul’da, otuza yakın isim konser verdi. Büyük kısmı belediyeler aracılığıyla düzenlenen “ücretsiz halk konserleri”ne her zaman olduğu gibi popüler isimler davet edildi. CHP’li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı için sanatçılara akıttığı para ise dudak uçuklattı.





ALTI MİLYONA İMZA ATAN DA VAR

En ufak linçte, yaşanan toplumsal ya da milli bir olayda Mustafa Kemal Atatürk’ü, Nutuk’u, Cumhuriyet’i ve kazanımlarını gündeme getirerek taraftar toplamaya soyunan ünlüler, milli ve manevi birlik gerektiren günlerde sahne almak için milyonlar istiyor. Bunun en yakın örneği, geçtiğimiz hafta Konak Belediyesi’yle iki saatlik konser için 5 milyon 300 liraya anlaşan Şevval Sam ve İBB ile yaklaşık 6 milyon liraya imza atan Hadise oldu. Sam’ın anlaşmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlayan tartışmalarda, Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser veren isimler, aldıkları ücret ve cumhuriyetin ruhuyla ilişkisi sorgulandı.





Şevval Sam

ÜNLÜLER DE İSYAN ETTİ

Bu rahatsızlık sadece vatandaşlar tarafından eleştirilmedi. Sanat dünyasından isimler de benzeri tepkileri sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Berna Laçin, X (Twitter) paylaşımında, “29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın eeeey belediyeler… Ayıptır huuuuuuuu… Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!” ifadelerini kullandı. Müzisyen Ziynet Sali’ye Kıbrıs konseri sonrası Laçin’in tepkisi sorulduğunda, “Doğru söylüyor. Bir tane Cumhuriyet Bayramımız var o günü de ticarethaneye çevirmemek lazım. Şarkılarla, türkülerle coşkuyla dolu dolu kutlamak lazım. Bu kadar derin ve anlamlı bir günde önce para konuşuluyor. Sanatçıların kaşeleri konuşuluyor, maneviyatlar sorgulanıyor. Bizim sektör karman çorman. Beni de düşündürttü” yorumunu yaptı.





Recep Ergül

CUMHURİYET’İN RUHUNU YANSITMIYOR

Son yıllarda Cumhuriyet bayramlarının kutlanma şekliyle ilgili sorularımıza cevap veren Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Cumhuriyet'in ruhunu idrak edemeden astronomik rakamlarla eğlence programları düzenlemenin üzücü olduğunu belirtti. Ergül, “Devletini korumak için olağanüstü mücadele veren atalarımızın çabası sayesinde cumhuriyet kazanıldı. Yiyecek ekmekleri giyecek kıyafetleri yoktu, ama paramparça olduktan sonra bir ülkenin nasıl toparlandığını ve birbirine nasıl kenetlendiğini hep birlikte yaşadık ve gördük. On binleri meydanlara toplayıp, yıl başı kutlaması yapar gibi cumhuriyeti kutlamak doğru değildir. Cumhuriyetin ruhunu yansıtmıyor bunlar. Halkın belleğine bu cumhuriyeti nasıl kazandığımızı nakşetmek gerekiyor. Cumhuriyet bayramları birileri için astronomik rakamların kazanılacağı, birileri için de memleket kaynaklarının har vurup harman savrulacağı alanlar değildir” dedi.











