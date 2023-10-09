Damsız almayan kafeye 89 bin TL ceza

Erkek müşterileri, yanlarında kadın olmadığı için kafeye almayan işletmeye cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 89 bin 571 TL idari para cezası kesildi. İstanbul Kadıköy’de bir kafeye giden erkek arkadaş grubu, garsondan “Yanınızda bir kadın olmadığı sürece burada oturamazsınız” cevabını aldı. Vatandaşlar, kafeyle yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü ve video kaydını alarak TİHEK’e başvurdu. İşletme iddiaların asılsız olduğunu söylese de TİHEK, vatandaşların, işletmenin sosyal medya hesabıyla yaptığı görüşmeyi büyük delil saydı. TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcı muamele oluşturduğu kanaatine vararak işletmeye ceza kesti.