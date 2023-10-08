Dergiler arasında: Mahalle Mektebi

Hayat ve edebiyat dergisi: mahalle mektebi

Konya’da çıkan ve 13. yılına ulaşan mahalle mektebi’nin 73. sayısı güzel bir kapakla karşıladı beni. Tasarım F-Graphi’ye ait. Yönetmenliğini Abdullah Kasay’ın yaptığı 112 sayfalık derginin ‘genel’ yönetmeniyse Ulvi Kubilay Dündar. Kürşad Azılıoğlu’nun Kimlik Bunalımı başlıklı ‘görsel’ çalışmasıyla sayfalarını araladığımız dergiye hikâyeyle devam ediyoruz. Zeynep Sayman, Abdullah İpek, Fatma Nur Uysal Pınar, Hande İkbal, Feyza Ay, M. Talha Özmen, Beyhan Keçeli ve Türk Dünyası Edebiyat Ödülü sahibi Özbek hikâyeci İsacan Sultan bu sayının hikâyecileri. Sultan’ın çalışmasını Hande Öztürkçü çevirmiş. Hikâyelerin ardından şiirlerle yükseliyoruz. Biri çeviri olmak üzere sekiz şiir çalışması var. John Keats’in şiirini Arif Demirci çevirmiş. Burhan Sakallı, Zeki Altın, Ali Karahan, Kadir Korkut, Samed Cengiz Emirhan Eder ve Ömer Yalçınova diğer şairler. Zeynep Arslan’ın, “James Hocam” diye hitap ettiği James Raven’le ‘kayıp kütüphaneler üzerine’ yapılan konuşma ilgi çekici. Söyleşinin İngilizce’den çevirisi de Arslan tarafından yapılmış. Yakın Okumalar’da dört isim var. Yönetmen Eser Tokaş’la Abdullah Kasay; romancı Esra Kâhya’yla Zeynep Sayman; şair Hasan Bozdaş’la Ebuzer Şamil; hikâyeci Vildan Külahlı’yla Şeyma Subaşı konuşmuş. Kalabalık bir yazar kadrosunun yer bulduğu bu sayıya yazılarıyla, aralarında Mehmet Kahraman, Gülcan Türkoğlu, Hacer Yeğin, Elif Can, Ümit Savaş Taşkesen, Abdullah Harmancı ve Şeyma Subaşı’nın olduğu 20 isim destek vermiş. Edebiyat ve hayat yolcularının mahalle mektebi’ne, 0 530 682 2442 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Konya Kitap Günleri başladı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde önceki gün başlayan etkinliğe 112 yazar ve 126 yayınevi katılıyor. Paneller, imza günleri ve atölye çalışmalarının yapılacağı kitap günleri, 15 Ekim’e kadar sürecek.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, dün başladı. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki fuara 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşu katılıyor. 15 Ekim’e kadar sürecek etkinlik her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.





mahalle mektebi’nden:

... ben yolu çok seviyorum. Yazmayı seviyorum.... Yazmak benim için bir araç değil. Yazmak bir amaç da değil, “Dinginlik, sayıklama hali, çılgınlık, terapi, rüya...” bunlar yazmaya yakıştırabileceğim kelimeler olabilir mesela. Öyle kendi halinde bir yolculuk benimki. Rutinlerim yok.Yazmanın, o anın doğallığına inanıyorum ben. Ve kelimelerin sihrine. ... İnandığım tek şey var, “Okumadan yazılmaz.”

Esra Kahya





4 soru: ZEYNEP KARACA

Zeynep Karaca.

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Diyebiliriz ama şöyle; çok yayın var, hepsini takip etmek neredeyse imkansız. O yüzden bazı dergilerin dikkatimi çeken sayılarını alıyorum. Böylece hem dergi okuma ihtiyacımı karşılıyor; hem de ortamda neler oluyor haberdar oluyorum. Ama artık dijitalleşmeyle yeni bir sürece girmiş oluyoruz. Online şiir mecraları var. Buraları da düzenli takip etmeye çalışıyorum. Zaman zaman da eser yayınlatıyorum.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Var. Akatalpa, Şiir Versus, Buzdokuz ve kitap-lık dergileri.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Şiir Versus’un son sayısında bir şiirim yayınladı. Eylül’de de Orlando’da bir şiirimle yer aldım.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Genellikle şiir teorisi üzerine yazılan yazılar dikkatimi çekiyor. Şiir üzerine düşünmeyi ve bu konudaki yeni süreçleri takip etmeyi seviyorum. Bunun dışında benden genç veya yaşlı ya da akranım olan kuşağın neler yazdığını, şiir evrenlerini nelerin beslediğini merak ediyorum. Bir tür de terzilik görevi görüyor benim için. Kendimde olan şiir dilinin imkanları üzerine ne yapabilirim, bunları düşünmeye fırsat tanıyor dergiler.

Kayıp Kayıt inatla..

Edebiyat, kültür ve sanat dergisi Kayıp Kayıt, 17. sayısıyla okuruna “Merhaba” dedi. Yönetmen Mehmet S. Fidancı, Yazının E’si... başlıklı sunuşunda, edebiyatla kurulan bağı koparmamak için direndiklerini belirterek başladığı sözünü, “Kelimelerin kanatları altında olmanın sağaltıcı ve yüceltici gücüne inanıyoruz” cümlesiyle bitiriyor. Arka kapakta güzel bir Selçuk Azmanoğlu fotoğrafı var. İç kapaktaysa bir müjde: Yeni yayınevi, yeni kitaplar! Merakla bekliyoruz!. Eylül-Ekim sayısının şairleri, Şenol Korkut, Mehmet Aycı, Cengizhan Orakçı, Davut Güner, Mehmet Hasan Doğruer, Mehmet S. Fidancı, Berat Bıyıklı, Aydoğan Kara, Hümeyra Yargıcı, Hüseyin Yavuz, Taha Semih Yıldız, Mustafa Emeç, Gizem Ece Gönül, Kürşat Küçük, Amerikalı şair Amy Lowell (Çev.: Nurten Uyar), Fesih Vural ve kısa şiirleriyle Mehmet Can Doğan. Doğan’ın Şiirin Mekaniği üzerine bir de eleştiri yazısı var. Bu sayının söyleşisi Ahmet İnam’la yapılmış. Sorular Hatice Bildirici’den. Mustafa Kurt hoca, Yazma Arzusu’yla sesleniyor okura. Dergideki dokuz hikâyenin altındaysa, Özay Erdem, Asiye Uslu Üstten, Yavuz Ahmet, Fatma İnci, Nuray Alper, Hayati Özgür, Gül Parlak, Ahmet Ergin ve Zoyâ Pîrzâd (Çev.: Şerife Yerdemir) imzaları var. Mehmet Aycı Kayıp İsimler’den Kemal Koray Asya’nın Yeraltı Cenneti’ni yazmış. Fatih Yerdemir’in denemesi ‘Divânhâne’ başlığını taşıyor. Kayıp Kayıt’a, kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Rize’nin Mavi Yeşil’i

Mavi Yeşil dergisi, Rize’de yayımlanıyor. 143 sayıya ulaşan iki aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisini Hasan Öztürk yönetiyor. 32 sayfalık dergi, Deniz Depe’nin Fakir Baykurt üzerine yazdığı bir yazıyla açılıyor. Bu sayının şairleri, Veysel Çolak, Elif Burcu Özkan, Nurullah Ulutaş, Muhammet Hikmet, Aydın Batur ve arka iç kapaktaki şiiriyle Rıdvan Yıldız. Muhammet Hikmet’in Düz Dünya başlıklı şiirinin son kısmını alıntılayayım: Dünya düz olsaydı verilir miydi bunca ödül / Boşluğu kaldırana pehlivan yokluğu savuşturana / Dünya düz olsaydı ne hacet referandum / Kimin aklına gelirdi tesessül / Adalar odalar ve damdum. Dergideki iki hikâye metninin altında Uğur Terzi ve Murat Akan imzası var. Celal Karaca, masal ustası Cemalettin Etlikavaklığil’le masal çalışmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirmiş. Melih Elhan’ın metinler arası yolculuğu ilgi çekici. Canan Gürtuna Sanlı, şair Veysel Çolak’ın Sosyoloji Politika Şiir isimli kitabını değerlendirmiş. Gülcihan Bakır, etkilendiği roman kahramanlarını yazmış. Muhsin Kalkışım, Abdullah Ezik, Melih Elhan, İlknur İşcan Kaya da yazılarıyla bu sayıda yer alan diğer yazarlar. Karadeniz’in yeşil ve mavi Rizesinin bağrından çıkan Mavi Yeşil’e, maviyesildergisi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.







