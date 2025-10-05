Dergilik: İfade özgürlüğü

Buzdokuz’un 27. sayısını Üsküdar’da 1727 Kitap Kafe’den satın aldım. Hakan Şarkdemir’in editörleri arasında olduğu üç aylık derginin kapağını M. Fatih Kutlubay-Hasan Bozdaş ortak çalışması resim süslüyor. Kapak içindeyse bir Reha Yünlüel çalışması var. Arka kapak bildiğimiz gibi. Giriş yazısına, “Sanat, insanın her koşulda kendi olmasını sağlayan bir yol oldu, direnç oldu, tahammül oldu” cümlesiyle başlıyor Bozdaş. Buzdokuz’un dosya konusu Sanatsal İfade Özgürlüğü başlığını taşıyor. Dosya, bölümün editörü Hasan Bozdaş’ın sanatsal ifade özgürlüğü konulu metniyle açılıyor. Hasan Karaca, Reha Yünlüel, Ali K. Metin, Tuğba B. Ünal, Gökhan Bakar, Leyla Arsal, Ahmet Melih Karauğuz ve Advait Sarkar (Çev.: Rıdvan Temiz) dosyaya katılan kalemler. Aralarında Hayriye Ünal, Ertuğrul Rast, Ali K. Metin ve Zeynep Sarıtoprak’ın olduğu 20 şair Buzdokuz’a şiirleriyle desteklemişler. Yeni sayının söyleşi konuğu Süreyyya Evren, Hayriye Ünal’ın güncel sanatın bileşenleri ve sorunları üzerine yönelttiği soruları cevaplamış. CapsLock’ta, Şeyma Sarı, Bâki Ayhan’ın Hasta Sevgili Kış’ını; Nergihan Yeşilyurt, Ömer Erdem’in Dolayımlar’ını; Gökçe Özder’se Ertuğrul Rast’ın Nükleer Müzik adlı kitabını yazıya dökmüşler. Mert Özden’in radarına Sade İmge, Âh Poetik ve 160. Kilometre e-dergileri takılmış. Noktayı şiirle koyayım. Mert Özden’den: hazırım dünya çiğini yemeye. Şiir, teori ve eleştiri dergisine, buzdokuzdergi@gmail.com e posta adresinden veya 0533 276 62 12 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın tertiplediği Mavera Edebiyat ve Sanat Akademisi’nin yeni dönemi 4 Ekim’de başladı. Edebiyat ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyenlerin katıldığı dersler alanında uzman isimlerin ‘hoca’lığında yürütülüyor.

Akademide bu yıl Şiir Atölyesi Celal Fedai’ye; Öykü Atölyesi Özlem Metin’e; Deneme Atölyesi Hüseyin Akın’a; Sinema Atölyesi Serdar Arslan’a; Senaryo Atölyesi Oktay Berber’e; Medya ve İletişim Atölyesi’yse Fatih Türkyılmaz’a emanet.

Her hafta cumartesi günleri 11.00-14.30 saatlerinde iki oturum halinde yapılan seminerler kapsamında, katılımcılardan 8 ay boyunca en az üç edebi ve üç kitap tanıtım yazısı yazmaları istenecek. Programı başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek. ‘Üretim ve devamlılık’ta başarılı olanlar arasından seçilecek beş kişi de yıl sonunda düzenlenecek Balkan seyahati ile ödüllendirilecek.

Etkinliğe dair detaylı bilgiye, www.maveravakfi.org adresinden ulaşılabilir.

ELEŞTİRİ VE YORUM

Eleştiriyorum 3. sayısı yayımlanan bir dergi. Editörlüğünü Oktay Yivli’nin yaptığı derginin dört kişilik yayın kurulu var. Kurulda, Gökhan Tunç, Senem Gezeroğlu, Ahmet Duran Arslan ve Sercan Cevlan yer alıyor.

Muğla’da yayına hazırlanıp Ankara’da basılan 100 sayfalık Eleştiriyorum’un Kapak ve kapak içi tasarımını Kenan Bıyıklı yapıyor.

Üç ayda bir yayımlanan dergiye elestiriyorumdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0543 486 23 09 no’lu telefondan ulaşmak mümkün.

Derginin elimdeki sayısında Oktay Yivli, Başak Baysallı’nın Fresko Apartmanı adlı eserini değerlendiren bir metin kaleme almış. Mustafa Durak’ın yazısının başlığı, Yenibütüncü Şiire Eleştirel Bakış. Cemil Okyay, Metin Celal şirinin ‘imgesel’ ve ‘izleksel’ yönüne bakmış. Ahmet Özbek, Estetiğin Yeni Dili başlıklı çalışmasıyla derginin son yazarı. Mirza Şahin, Gül Yıldız, Mustafa Zeki Çıraklı, Birsel Sağıroğlu, Sercan Ceylan, Zeynep Kahraman Füzün, Josef Kılçıksız, Filiz Mert, Gülçin Elif Yücel, Şerif Mehmet Uğurlu ve Şule Kaynar bu sayıya katkı sağlayan diğer yazarlar.

Eleştiri ve yorum her zaman var olsun, birlikte!

İnsan ve tabiat

Başlığı Yedi İklim’in 426. sayısındaki giriş yazısının da başlığı. İnsan-tabiat ilişkisi merkezli yazıda “… insanın sanat, estetik, tefekkür gibi sair yüksek ihtiyaçları tabiatla münasebetinin devamını gerekli kılmaktadır” deniliyor. Kapak tasarımını Hayrullah Aycın’ın yaptığı dergi, çizerleri ile öne çıkıyor. Yeni sayıda, çalışmasına yer verilen sanatçılar, Hasan Aycın, Mustafa Cemil Efe, Mükerrem Mert ve Zeynep Hilal Özder. Derginin bu sayıdaki söyleşi konuğu şair Erkan Kara. İsmail Demirel’in sorularını cevaplayan şair, “… modern topluma yasaklanan ruhun, tekrar girmesi, şiirle (sanatla) mümkündür” diyor. Yunus Emir Culha’yla Yunus Berk Üstün’ün birlikte hazırladığı Dokuz Soru’nun konuğuysa Ömer Hatunoğlu. Aralarından Hülya Özcan, Nurettin Durman ve Zeynep Afra Çalışkan’ın olduğu 14 isim şiirleriyle Yedi İklim’de. İsmail Kıllıoğlu sanat yazılarına devam ediyor. Ali Haydar Haksal da Belkıs ile Süleyman yazılarına. Osman Koca’nın metninin başlığı Ahlak. Mustafa Kutlu kitabıyla hatırladığım Safiye Önal, merhum Nurettin Topçu Hoca’nın M. Orhan Okay imzalı ‘mektupları’ kitabını yazmış. Ali Sali’nin gündeminde ‘eleştiri’ var. Şiirle bitiriyorum. Mehmet Sertpolat’tan: İnsan kendine dolar mı / Sıkışırken kalbi bir medcezir arasında / Tekrarlandıkça ruhumu eksiltiyor dünya. Kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine, yediiklim@yahoo.com e posta adresinden veya 0216 352 49 77-0533 310 88 83 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Şiir emek ister

Sözünü 284 sayıya ulaşan İstanbul BirNokta’nın söyleşi konuğu Salih Varlı’nın başlığa çıkarılan cümlesinden devşirdim. Ercan Ata’nın konuştuğu şairin cümlesi tam olarak şöyle: Şiiri emek isteyen ve yoğun düşünce gerektiren bir uğraş olarak görüyorum. Öyledir. Bedel ister şiir; candan can alır. Söyleşinin devamına konuşmayı yapan Ata’nın, şairin Avizedeki Virgüller adlı kitabıyla ilgili yazısı eklenmiş. Mürsel Sönmez yönetimindeki derginin kapağını Mustafa Aycın’ın çizimi kapak içiniyse Mehmet Atilla Maraş’ın bir devri sorgulayan Şapka başlıklı şiiri süslüyor. Şiirle devam. Bu sayıda şiiri olan şairler, Hüseyin Karaca, Arif Dülger, Hayrettin Taylan, Suavi Kemal Yazgıç, Yasemin Kuloğlu, Rıdvan Kadir Yeşil, Burhan Tuz ve Kazım Gök. Nurettin Durman ağabey Beylerbeyi Günlükleri’nin bu bölümünde 2016 Ekim’i var. Fatih Öğüt’ün itirafı çağrıştıran yazısının başlığı Necatigil’i Anlamadık. Hasanali Yıldırım ‘sevgi’ üzerine yazmış. Suavi Kemal Yazgıç’la bitireyim: münbit topraklar / toplu konut siteleri / ve fabrika ve beş yıldızlı otel oldu / b’yi, i’yi, z’yi biz yapan her şey / imara açıldı ve insana kapandı. Edebiyat dergisine birnoktadergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0216 324 36 05-0216 557 82 87 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.







