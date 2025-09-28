İslam kalmak nedir?

Genç dergilerimizden Muhit, 69. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Soner Karakuş’un yazı işlerini yönettiği dergi, bu sayısında bayrak yeşili kapağına iki konuyu taşımış. Bu iki konu, İslâm Kalmak Nedir? başlıklı soruşturma ve Mustafa Akar Şiiri dosyası. İslâm kalmakla ilgili soruşturma Ömer Lekesiz’in Kıyam başlıklı yazısıyla açılıyor. Ahmet Murat, Mustafa Özel, Mehmet Dinç, Arif Ay, Turan Kışlakçı, Sibel Eraslan, Hicret Toprak, A. Ali Ural, Saadettin Acar, Senai Demirci, Selim Cerrah, Mahmut Bıyıklı, Müslim Coşkun, Mehmet Toprak’ın katkı sağladığı soruşturma, Âdem İnce’nin gayret istikrar mefhumlarını ele alan metniyle noktalanıyor. Ahmet Edip Başaran, Ömer Yalçınova, Harun Yakarer ve Mustafa Uçurum ‘Akar’ dosyasında yazısı bulunan isimler. Sorularını Mehmet Tepe’nin hazırladığı bir söyleşi de dosyaya eklenmiş. Hasan Aycın ustanın çizimini çok beğendim. Bu sayıda aralarında, İlker Nuri Öztürk, Emel Özkan, Mehmet Aycı, Ayşegül Baytut ve Tayfun Doğan’ın olduğu 18 şair görüyoruz. Muhit’in iki hikâyecisi var. Bunlar Kaskatı Kesilmiş Bir Günün Ardından adlı çalışmasıyla Sıddık Yurtsever; Ulak isimli öyküsüyle Zeki Bulduk. Ayın fotoğrafı ödülünü iki kişi paylaştı: Zeynep Şakar ve İbrahim Tenekeci. Bir dizeyle noktalayayım. Yusuf Mahir’in arka kapaktaki şiirinden: Avucumda su toplayan babam / Yorgun kalkıyor sofralardan / Oyuncak bir kamburla döner eve akşam. Fikir ve edebiyat dergisine, info@muhit.com.tr e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Mustafa Aydoğan’ın Sade İmge’deki 26 Aralık 2024 tarihli Gövdekalan başlıklı yazısından: Edebiyat dergileri için en büyük tehlike, bir emekli yazarlar bültenine dönüşmesidir. Dergiler, yeni ve genç imzalara verdiği imkân ve imtiyazlarla vardırlar. Bir ölçü olarak onsekiz-otuzbeş yaş aralığındaki kişileri genç sayabiliriz gibi geliyor bana. Sıcak ve güncel edebiyat bu yaş aralığındaki kişilerin oluşturduğu topluluk arasında doğar, oluşur, dolaşır ve kaybolur. Kader, ret ve imhanın acımasız kılıcını bu kuşağın eline teslim eder. Doğuş ve parlayışın ışığı da onların elindedir.





Muhit'ten

“Şiir yazmak, aynı zamanda şiir üzerine düşünmektir de. Şair şiir yazarken kendi zamanına kadar gelmiş olan şiir kavramına dair bir karara varır. “İşte” der, “müzikte olduğu gibi benim karar sesim budur.” Sen de bir şiir okuru olarak şairi öyle tanırsın. Kulağımızda sevdiğimiz şarkılardan nağmeler kalır. Şiir okurken de bize kalan aynı seslerdir. O sesi kendinin kıldığında, yani karar sesini bulduğunda şairler locasından bir sandalye verirler sana.”

Mustafa Akar





ÇOCUKLARIN SABAHI

Alt başlığıyla çocuk okurlarına ulaşan Kuşluk, 10. sayıya ulaşmış bir dergi. Geçtiğimiz yıl, Türkiye Yazarlar Birliği Özel Yayıncılık Ödülü’nü alan derginin sahibi Tulu Yayıncılık. (‘Tulu’nun kelime karşılığını dergi severlere bırakıyorum.)

İki ayda bir çıkan ve parlak kâğıda basılan Kuşluk’u Enes Celep yönetiyor. Beş kişilik yayın kuruluna sahip derginin dil ve anlatımından Abdurrahman Ekin sorumlu. 14 sanatçının desteklediği derginin kapak çiziminiyse (9. sayıda) Gökhan Özdemir yapmış. Yapay zekâ ve görselleri Ahmet Melih Karauğuz’a emanet olan derginin grafikeri Zekeriya Büyükyangöz. Kuşluk’un son okumasını Yunus Meşe yapıyor. Ankara’da yayına hazırlanan dergiye, kitaptulu@gmail.com e posta adresinden ulaşmak mümkün. (Künyede neden irtibat sağlayacak bir telefon numarası ve e posta adresi yok anlayamadım.) Parlak kâğıda basılan ve özenle hazırlanan Kuşluk’ta çocuklar için yazının ve çizginin her türünü görmek mümkün.

Ayşegül Sözen Dağ’ın dizesiyle bitireyim: Yaz geldi, / Terliksiz çorapsız, / Ve şen şakrak gülüşlerle.

Çocukların sabahı hep aydınlık, ‘Kuşluk’lar hep kuşlarla dolu dolsun!





Bir masal adamı

Mustafa Ruhi Şirin, Türk Edebiyatı’nın 623. sayısının dosya başlığı. Serhat Kabaklı’nın sahibi olduğu derginin kapağında Şirin’in yanı sıra bir Nazım Hikmet fotoğrafı da var. Kapak içine (yazar, gazeteci, tv-radyo yöneticisi, akademisyen ve çevirmen olarak da bilinen) Türk dünyasının büyük şairlerinden Memmed İsmayıl’ın fotoğrafı ve iki şiiri konulmuş. Derginin bu sayıdaki dosya konusu, ömrünü ‘çocuk’lara vakfetmiş üstat Mustafa Ruhi Şirin. Türk çocuk edebiyatının ve masal geleneğimizin önemli isimlerinden olan Şirin’le ilgili bölüme bir söyleşiyle başlıyoruz. Funda Özsoy E.’nin sorularını cevaplayan Şirin, masal ağırlıklı konuşmada şöyle diyor: Keloğlan’ın yeni kılıklarla aramızda dolaştığının farkına varmazsak masal kültüründen uzak düşmüşüz demektir. Emin Gürdamur, Vefa Taşdelen, Ümit Yaşar Özkan, Elif Konar Özkan, Beyhan Kanter, Hüseyin Kaya ve Beyza Akyüz dosya yazarları. Nâzım Hikmet’in Türk dünyasındaki izlerini süren Hüseyin Bargan, yazısında şairin Türk dünyasındaki etkisinden bahsediyor. Mümtaz’er Türköne, merhum Nihat Genç’le (dualar!) hatıralarını yazıya dökmüş. Derginin bu sayıdaki şairleri Ömür Ceylan, Mustafa Ruhi Şirin, Hışır Osman, Yaşar Bedri, Kemal Deniz, Talat Ülker ve Ülkü Olcay. Şiirle bitireyim. Yaşar Bedri’den: damarlarımızda yürüyen kambura kaldık. Fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0212 527 50 32-0212 526 16 15 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.





Öfkeli Kalabalıklar

Başlığı aynı zamanda 247. sayısı yayımlanan Mostar’ın kapağa da çıkarılan dosya konusunun başlığı. Cihan Karakurt’un yönettiği derginin kapağında dosya haricinde bir çizim ve beş ismin yazı başlıkları yer alıyor. 96 sayfalık Mostar’ın bu ayki dosya başlığı, Öfkeli Kalabalıklar. Ahmet Dağ, Mehmet Erikli, Bilal Can ve Ali Yurtgezen dosyaya katkı sağlayan yazarlar. Bu sayının söyleşi konuğu, 10’a yakın kitaba imza atan Dursun Çiçek. İbrahim Orhun Kaplan’a konuşan Çiçek, “Medeniyet kavramı, bugün kullanıldığı biçimiyle Müslümanların tarihî tecrübesinde bir karşılığa sahip değil” diyor. Ahmet Melih Karauğuz soruyor: Her Şeyimiz İnternetteyse Bir Sırrımız Kaldı mı? Cevap veriyorum: Kalmadı maalesef! Cihan Karakurt’un yazısının başlığı, Abdurrahman el-Emânî’nin Mevlid-i Şerif Risalesi. Kitap bölümünde Bilal Beysel, Ethem Erdoğan ve Kâmil Büyüker, birer kitabı irdelemişler. Tanıtım yazımı Ali Yurtgezen’den alıntıyla bitireyim: Müslümanlar için Müslüman olmayanların ‘öteki’ sayılması bir vakıadır ve birilerini öteki saymakla ötekileştirmek aynı şey değildir. Edebiyat, fikir, kültür ve sanat dergisine dergi@mostar.com.tr e posta adresinden veya 0216 564 26 36 no’lu telefondan ulaşılabilir.



