Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ için "Motor!" dedi

Yönetmenliğini yaptığı ve aynı zamanda senaristi olduğu ‘Flaşbellek’ filminin çekimlerine başlayan Derviş Zaim, ilk motoru Gaziantep'te verdi. Hikayesi kadar oyuncu kadrosu da zengin olan ‘Flaşbellek’te Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat gibi ünlü isimler yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un üstlendiği film, konusunu Suriye’deki olaylardan alıyor. Derviş Zaim, Flaşbellek filminin yaşanan sürece insani açıdan yaklaşan bir yapıt olduğunu belirterek bu coğrafyadaki bir dramayı beyazperdeye taşımaktan memnuniyet duyduğunu ekledi.