Hayat Derviş Zaim Flaşbellek için "Motor" dedi
KÜLTÜR SANAT

Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ için "Motor!" dedi

‘Tabutta Rövaşata’, ‘Filler ve Çimen’ ve ‘Gölgeler ve Suretler’ gibi onlarca baş yapıta imza atan yönetmen Derviş Zaim, sanat severleri heyecanlandıracak yeni bir projeye start verdi.

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Yönetmen Derviş Zaim, &quot;Flaşbellek' filminin setinde.
Yönetmen Derviş Zaim, "Flaşbellek' filminin setinde.

Yönetmenliğini yaptığı ve aynı zamanda senaristi olduğu ‘Flaşbellek’ filminin çekimlerine başlayan Derviş Zaim, ilk motoru Gaziantep'te verdi. Hikayesi kadar oyuncu kadrosu da zengin olan ‘Flaşbellek’te Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat gibi ünlü isimler yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un üstlendiği film, konusunu Suriye’deki olaylardan alıyor. Derviş Zaim, Flaşbellek filminin yaşanan sürece insani açıdan yaklaşan bir yapıt olduğunu belirterek bu coğrafyadaki bir dramayı beyazperdeye taşımaktan memnuniyet duyduğunu ekledi.

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