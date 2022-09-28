Hayat Dijital oyun ve çizgi filmlerde oyun içinde oyun +3 görünümlü +18 tuzağı
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Dijital oyun ve çizgi filmlerde oyun içinde oyun: +3 görünümlü +18 tuzağı

Küçük çocuklar için hazırlanan dijital oyunlar ve çizgi filmler, oyun güncellemeleri ile yanıltıyor. Uygulama marketlerindeki oyunlar kitlesi ‘+3’ görülürken bir gecede ‘+18’e dönüşebiliyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Dijital oyun ve çizgi filmlerde oyun içinde oyun: +3 görünümlü +18 tuzağı
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Küçük çocuklar için hazırlanan dijital oyunlar ve çizgi filmler, oyun güncellemeleri ile yanıltıyor. Uygulama marketlerindeki oyunlar kitlesi ‘+3’ görülürken bir gecede ‘+18’e dönüşebiliyor. Bilişim Uzmanı Orhan Toker, dijital oyunlarla çocukların yeni bir tuzağa çekildiğini dile getirdi. İçeriği +13 ya da +18 olan oyunlar +3 olarak servis edildiğini belirten Toker şöyle devam etti: Uygulama marketlerini de atlatmayı başaran içerik oluşturucular oyunun özelliklerini üç yaşa göre tasarlayıp, daha sonra güncellemeler ile yaşa uygun olmayan eklemeler yapıyorlar. Oyunda sohbet özelliği varsa zaten o oyunun +3 olması imkansız.

EBEVEYN ONAYI GEREKMELİ

Adli Bilişim Uzmanı Metin Demirci de dijital ortamda yaşanan ihlallere ilişkin ne yapılması gerektiğini anlattı:

  • Küçük yaştaki çocukları takip etmek için geliştirilen uygulamalar var. Bu uygulamalar yükleme yapılacağı zaman mutlaka ebeveynden izin istiyor. Çocuk bu programı indirmek istiyor, onay veriyor musunuz şeklinde onay linki gönderiliyor. Onaylanırsa uygulama indiriliyor. Riskli içeriklerin önüne bu tarz uygulamalar ile geçilebilir. Devletin güvenli internet sistemi var. BTK’nin zorunlu kıldığı, güvenli internet adresi var.

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