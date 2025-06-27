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DNA'lar yeniden kodlanacak: Laboratuvarda 'insan üretimi' başlıyor

DNA'lar yeniden kodlanacak: Laboratuvarda 'insan üretimi' başlıyor

10:3627/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
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Ancak araştırmanın, geliştirilmiş veya değiştirilmiş insanlar yapmak isteyen kötü niyetli araştırmacıların önünü açmasından korkuluyor.
Ancak araştırmanın, geliştirilmiş veya değiştirilmiş insanlar yapmak isteyen kötü niyetli araştırmacıların önünü açmasından korkuluyor.

İnsan DNS'sını sıfırdan yapmaya yönelik proje için çalışmalar başladı. Ancak projenin, biyolojik silahlar veya insan DNA'sına sahip yaratıklar ortaya çıkarmasından endişe ediliyor.

Dünyada bir ilk olacağına inanılan, insan yaşamının yapı taşlarını sıfırdan yapmaya yönelik tartışmalı bir proje üzerinde çalışmalar başladı.


Araştırma, tasarım bebeklere ya da gelecek nesillerde öngörülemeyen değişikliklere yol açabileceği endişesiyle şimdiye kadar tabu olarak görülüyordu.


Ancak şimdi dünyanın en büyük tıbbi yardım kuruluşu Wellcome Trust, projeyi başlatmak için 10 milyon sterlinlik bir başlangıç desteği verdi ve bunun, tedavisi mümkün olmayan birçok hastalığın tedavisini hızlandırarak zarardan çok fayda sağlama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.


"HASTALIĞA DİRENÇLİ HÜCRELER ÜRETMEK İSTİYORUZ"

Projenin bir parçası olan Cambridge'deki MRC Moleküler Biyoloji Laboratuarı'ndan Dr. Julian Sale, BBC News'e yaptığı açıklamada araştırmanın biyolojide bir sonraki dev sıçrama olduğunu söyledi.


Sale, şunları söyledi:

"Sınır gökyüzü. İnsanların daha az hastalıkla yaşlanmalarına yol açacak tedavilere bakıyoruz. Bu yaklaşımı, örneğin karaciğer ve kalp, hatta bağışıklık sistemi gibi hasarlı organları yeniden doldurmak için kullanabileceğimiz hastalığa dirençli hücreler üretmek için kullanmak istiyoruz.”


Ancak araştırmanın, geliştirilmiş veya değiştirilmiş insanlar yapmak isteyen kötü niyetli araştırmacıların önünü açmasından korkuluyor.


"SENTETİK YAŞAM GİRİŞİMİ OLMAYACAK"

Projenin ayrıntıları, insan DNA'sındaki moleküllerin haritasını çıkaran İnsan Genomu Projesi'nin tamamlanmasının 25'inci yıldönümünde BBC News'e verildi.


İnsan Genom Projesi, bilim adamlarının tüm insan genlerini bir barkod gibi okumasını sağladı. Sentetik İnsan Genomu Projesi olarak adlandırılan yeni çalışma, potansiyel olarak bunu dev bir adım ileriye taşıyor. Proje, araştırmacıların sadece bir DNA molekülünü okumasına değil, aynı zamanda onun parçalarını, belki bir gün tamamını, sıfırdan molekül oluşturmasına olanak tanıyacak.


Projenin çalışması test tüpleri ve kaplarla sınırlı olacak ve sentetik yaşam yapma girişimi olmayacak. Ancak teknoloji araştırmacılara insan yaşam sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sağlayacak.


"İNSAN DNA'SINA SAHİP YARATIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Ve proje tıbbi faydalar peşinde olsa da, sahtekâr bilim adamlarının teknolojiyi kötüye kullanmasını engelleyecek hiçbir şey yok.


Edinburgh Üniversitesi'nde yapay insan kromozomları yapma yöntemini tasarlayan saygın genetik bilimci Prof. Bill Earnshaw'a göre, örneğin biyolojik silahlar, geliştirilmiş insanlar veya hatta insan DNA'sına sahip yaratıklar yapmaya çalışabilirler.

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