Doktor baba ile kızı aynı hastanede şifa dağıtıyor

Doktor olarak 29 yıldır sağlık hizmeti verdiğini belirten Beyin Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Zeki Dağlıoğlu, bu yıl kızıyla aynı hastanede çalıştığını söyleyerek, "Çok sevinçliyim. O da ülkemizde vatandaşlarımıza doktor olarak hizmet ediyor. Beraber aynı yerde çalışmak, ayrıca bir keyif oluşturuyor. Kızım iş yerinde çok disiplinlidir, ikimiz de öyleyiz. Çünkü iş ortamı daha farklıdır, burada baba kızdan ziyade doktor ilişkisi ön planda oluyor ama evde tabii ki baba-kız gibiyiz. Hatta hastanenin kapısından itibaren işler değişiyor. Hastaneden çıktığımız anda yine baba-kız oluyoruz. Kızım Zeliha, öğrenciliğinden bu yana öğrenmeye de her zaman çok meraklıydı. Bu yüzden ev ortamında da genellikle sohbetlerimiz tıp alanından oluyor, mesleğimizle ilgili bilgi alışverişi çok yapıyoruz" diye konuştu.