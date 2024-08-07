Dostluk Kısa Film Festivaline başvuru vakti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Filmin düzenlediği “6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali” 4-7 Ekim’de yapılacak. Başvurların başladığı festival için eserler 23 Ağustos’a kadar dostlukfilmfestivali.com ve filmfreeway platformu üzerinden iletilecek. Etkinliğe birden fazla filmle başvuru yapılabilecek. Dünyanın dört bir yanından sinemacılarla sinemaseverleri ağırlayacak festivalde, “Ana Yarışma”, “Kırk Yıllık Hatır” ve “İnsani Bakış-Filistin” bölümleri yer alacak. Bu yıl Gazze’de yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle Filistin onuruna düzenlenecek festivalde, Türk filmlerinden ve Filistin’in işgalini ve bağımsızlığını odağına alan “İnsani Bakış” bölümüne katılacak Filistin temalı yapımlardan başvuru ücreti alınmayacak. Başvuruya ilişkin detaylar için festivalin web sitesi ya da sosyal medya hesapları kontrol edilebilir.