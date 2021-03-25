Hayat Dumanı üstünde tüten çayı içiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız Kanser riskini 5 kat artırıyor
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Dumanı üstünde tüten çayı içiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız: Kanser riskini 5 kat artırıyor

Dumanı üstünde tüten çayı içiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız: Kanser riskini 5 kat artırıyor

Düzenli olarak kaynar, 65 santigrat derecenin üstünde sıcaklıkta içilen çayın yemek borusu kanseri riskini artırdığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral uyardı. Prof. Dr. Göral, "Sigara, sıcak çay ve alkol kullanımı varsa yemek borusu kanseri riski 5 kat artıyor. Günde 3-4 fincanı geçmeden ılık sıcaklıkta çay tüketilmeli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dumanı üstünde tüten çayı içiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız: Kanser riskini 5 kat artırıyor
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Amerika ve Çin'de yapılan araştırmalara göre 65 santigrat derece sıcaklığın üzerinde tüketilen çay, yemek borusu kanseri riski artırıyor. Çin'de 456 bin kişi üzerinde araştırma yapıldığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, "Bu kişiler yıllarca takip edilmiş. Takip edilen vakalarda 65 derece ve üstündeki sıcaklıktaki içeceklerin yemek borusu kanseri riskini artırdığını göstermiş. 65 santigrat dereceyi aşmamak gerekiyor. Amerika'da ise 50 bini aşan kişi takip edilmiş burada da yine aynı sonuç görülmüş" diye konuştu.
BERABERİNDE ALKOL VE SİGARA KULLANIMI VARSA DİKKAT

Yemek borusu kanserinin görülme oranlarını hatırlatan Prof. Dr. Vedat Göral, "Dünyada bazı otoritelere göre 6, bazılarına göre ise 8'inci sırada ölüm nedeni. Dolayısıyla ciddi bir hastalık. Genetik alt yapısı var ama tetikleyen faktörler mevcut. Yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin doğusunda Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da çok fazla sayıda çay ve sıcak içecekler tüketildiğinden yemek borusu kanseri çok sık görülüyor. Özellikle 65 santigrat derece ve yukarısındaki sıcaklıkta çay tüketildiğinde yemek borusu kanseri riskinin arttığı gösterilmiş. Beraberinde sigara içiliyor ve alkol tüketiliyorsa bu risk daha da artıyor. Sigara içenler bir de sıcak çayı fazlaca tüketiyorsa kanser riski 2 kat hem sigara hem sıcak çay hem de alkol varsa risk 5 kat artıyor" ifadelerini kullandı.

Sıcak çaydaki büyük tehlike
HAYAT
Sıcak çaydaki büyük tehlike


"İÇMEDEN ÖNCE ÇAYI 3-4 DAKİKA BEKLETİN"

Yemek borusundaki yaraların kansere zemin hazırladığını anlatan Prof. Dr. Göral, "Dolayısıyla elimize dahi alamadığımız, cildimize döküldüğünde yanan bir çayı biz hemen içiyoruz ve yemek borusu ızdırap çekiyor. Dolayısıyla içmeden 3-4 dakika kadar çayı bekletmek gerekiyor. Çok fazla sıcak içecek tüketildiğinde yemek borusunda yaralar meydana geliyor. Eğer bu kronik bir hale geliyorsa uzun dönemde kanserin de bir tetikleyicisi olabilir. Ama beraberinde sigara ve alkol tüketimi bunu daha da artırıyor. Türkiye'nin doğusunda özellikle Erzurum ve Van'da çok fazla sıcak çay tüketiliyor. Erzurum'da bilindiği gibi kıtlama çay meşhur ve günde 30 bardak çay içen insanlar var. Yanında sigara, yaş ve genetik faktörler olunca bu tetikleyici faktör olabilir. Çayın miktarını abartmadan her şeyi dozunda tüketmek gerekiyor. Günde 3-4 fincanı geçmemeyi öneririz" uyarısında bulundu.

Tiryakiler dikkat: Sıcak çay öldürüyor
HAYAT
Tiryakiler dikkat: Sıcak çay öldürüyor


"SOĞUK DA RİSK TAŞIYOR"
Sıcak kadar soğuk içecekler konusunda da uyaran Prof. Dr. Göral, "Soğuk içeceklerinde zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yemek borusu ve midede iltihaba yol açacaktır. Özellikle akut gastrit tablosu ortaya çıkabilir, midede aşırı asit salgısı görülür. Bu durum gastrit ve reflüyü tetikleyecektir. Bazen de çok sıcak tükettikten sonra üzerine soğuk su içilebiliyor. Bunun sonrasında da yemek borusunda yaralar görülebiliyor. Bu yaralar da kansere gidişi hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.
EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ
Yemek borusu kanseri belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şunları söyledi:
  • "En önemli belirti yutma güçlüğüdür. Böyle bir anda hemen hekime başvurulmasını öneriyoruz. Özellikle erkek cinsiyet, sigara kullanımı, alkol ve sıcak çay tüketimi fazlaysa hemen hekime başvurmak gerekir. Burada yapılacak endoskopi ile yemek borusu kanseri hemen teşhis ediliyor. Tedavisini de biyopsi sonucuna göre yapıyoruz. Günümüzde çok iyi tedaviler mevcut. Bazen de ameliyat gerekebiliyor."

Sıcak çay içenlerin dikkatine
FOTOĞRAF 9
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Çin’de yapılan bir çalışmada alkol ve sigara kullanımıyla birlikte sıcak çay içilmesi durumunda yemek borusu kanseri riskinin 5 kat arttığı ortaya çıkarıldı.
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Çin’de 450 bin kişi üzerinde yapılan prospektif (ileriye dönük) bir çalışmada, her gün sıcak çay içip yine her gün 15 gram üzerinde alkol tüketenler ile haftada bir defadan az alkol kullananların yemek borusu kanseri bakımından karşılaştırıldığına dikkat çekiliyor.
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Sadece sıcak çay içenlerde ise böyle bir risk artışı bulunmadığı belirtiliyor.
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Çalışma daha önce hiç kanser saptanmamış 30 – 79 yaş arasındaki popülasyonda gerçekleştirildi. Bu çalışma grubunda 9 yıllık çalışma süresi içinde bin 731 yemek borusu kanseri saptandığına dikkat çekiyor.
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Çin Medikal Bilimler Akademisi’ne bağlı Çin Kadori Biobank Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışma, Çin Yerel Etik Kurulu ile Oxford Üniversitesi Etik Kurulu’ndan da onay almış ve prestijli bir dergi olan “Annals of İnternal Medicine” de yayınlanmış.
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Çalışmayı gerçekleştirenler, alkol veya sigara tüketenlerin, alkol ve sigarayla beraber sıcak çay içmemeleri durumunda ise yemek borusu kanseri risklerinin azalacağını belirtiliyor.
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Otoritelerin görüşüne göre devamlı sıcak çay içilmesi, yemek borusunda termal zedelenme oluşumu ve karsinogenesisin (normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi) başlamasına zemin hazırlıyor.
Title
Sigara ve alkol gibi risk faktörlerinin de devreye girmesi ise karsinogenezis oluşumunun ilerlemesi bir diğer deyişle riskin artması anlamına geliyor.
Title
Sıcak çay içenlerin dikkatine
Sigarayla beraber sıcak çay tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin 5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çin'de yapılan 9 yıllık araştırmaya göre sıcak çay içen bin 731 kişide yemek borusu kanseri saptandı.


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