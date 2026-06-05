Dünya MS Günü’nde hareketin gücüne dikkat çekildi

Merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık olan Multipl Skleroz’un dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyon, Türkiye’de ise 70 binin üzerinde bireyi etkilediği belirtildi. Genellikle 20-40 yaş arası genç yetişkinlerde görülen ve hastaların günlük yaşamlarını fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan etkileyen hastalığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, fiziksel aktivitenin MS hastalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ele alındı. Toplantıda, hareketin yalnızca fiziksel değil psikolojik açıdan da destekleyici rolü olduğu vurgulandı.

Etkinliğin moderatörlüğünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Yeşim Beckmann üstlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Sedat Şen, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Gümüş ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Cihat Uzunköprü de konuşmacı olarak programa katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda; MS belirtileri, tanı süreci, günlük yaşam yönetimi ve güncel tedavi yaklaşımlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Soru-cevap bölümünün ardından katılımcılar, düzenlenen spinning etkinliğiyle hareketin gücünü deneyimleme fırsatı buldu.

Dünya MS Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte verilen ortak mesaj ise MS ile yaşayan bireylerin sosyal yaşamdan kopmadan aktif ve hareketli bir yaşam sürmelerinin önemine dikkat çekmek ve hastalığa yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek oldu.

PROF. DR. GÜMÜŞ: EGZERSİZ SEMPTOMLARIN İYİLEŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Etkinlikte konuşan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Gümüş, “Bugün aslında bir hastalığın farkındalığı için buradayız. MS hastalığı, özellikle genç kadınlarda sık görülen bir hastalık. Bu hastalığa yönelik farkındalığı artırmak için biz hekimler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun bir parçası olarak bugün, MS hastalarında hareketin ve egzersizin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla bir etkinlikte buluştuk. Umarım herkes için faydalı olur. MS hastalığı fiziksel tutulum yapabilen bir hastalık. Aynı zamanda yorgunluk, depresyon ve unutkanlık gibi semptomlar da ortaya çıkabiliyor. Bu semptomların tedavisinde egzersiz, yürüyüş, hareket ve düzenli yaşamın etkileri oldukça önemli. O nedenle hareketli bir yaşam, hatta mümkünse günlük 45 dakikalık egzersiz, bu hastalarda birçok semptomun iyileşmesine katkı sağlayabiliyor” dedi.

‘YÜZME, PLATES VE YOGA ÖNERİYORUZ’

Hastaların bilinçsiz şekilde değil, mutlaka hekim desteği ve önerisiyle egzersiz yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gümüş, “MS hastalığında egzersizi kesinlikle öneriyoruz ancak bunun için bazı şartlar gerekiyor. Hastaların bilinçsiz şekilde değil, mutlaka hekim desteği ve önerisiyle egzersiz yapması gerekiyor. Buradan hastalara vereceğim en önemli önerilerden biri de sıcak ortamda yapılan ağır egzersizlerden kaçınmalarıdır. Çünkü bu tür egzersizler MS’i kötüleştirebilir ve semptomları ağırlaştırabilir. Bu nedenle hastalarımızın çok fazla efor gerektiren, aşırı terlemeye neden olan sporlardan uzak durması gerekir. En çok önerdiğimiz sporlar ise yüzme, pilates ve yoga. Bunlar MS hastalarında oldukça etkili egzersizlerdir” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ŞEN: FİZİKSEL AKTİVİTE, MS HASTALARI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

Fiziksel aktivitenin MS hastaları için son derece önemli olduğunu söyleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Sedat Şen ise “Bugün burada aslında çok değerli bir amaç için bulunuyoruz; farkındalık yaratmak için bir aradayız. Hem MS hastalarına, hem onların yakınlarına hem de MS’i olmayan bireylere hitap etmek istiyoruz. Fiziksel aktivitenin, egzersiz yapmanın ve pedal çevirmenin MS hastaları için ne kadar önemli olduğunu vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu etkinlik, hastalarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlara ilham verebilmek açısından bizim için çok değerli. Çünkü fiziksel aktivite, MS hastaları için son derece önemli. Hastaların kullandıkları tedaviler kadar beslenme şekilleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve fiziksel aktivite yapmaları da büyük önem taşıyor. Hiçbir şey yapamasalar bile yürüyüş yapmaları, bisiklet sürmeleri, yoga ve pilates gibi egzersizlerle ilgilenmeleri yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırıyor. Bu konuda son derece değerli sonuçlar elde ediliyor. Biz de bugün buna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için buradayız” diye konuştu.

PROF. DR. BECKMANN: BİRLİKTE HAREKET EDELİM, BİRLİKTE YOL ALALIM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Yeşim Beckmann da, “Bugün burada, Türkiye MS Derneği çatısı altında düzenlenen Dünya MS Günü farkındalık etkinliği için bir araya geldik. Dünya MS Günü, ilk kez 2009 yılında Uluslararası MS Federasyonu tarafından başlatıldı. Bu farkındalık gününün amacı; toplumda MS ile ilgili farkındalığı artırmak, bu konudaki bilinci yükseltmek ve multipl skleroz hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmektir. Aynı zamanda erken tanının önemini vurgulamak, tedavi süreçleri ve bu alanda yapılan araştırmalara destek olmak, MS’li bireylerin sosyal yaşamda dayanışmasını güçlendirmek de Dünya MS Günü’nün temel amaçları arasında yer alıyor. Bu yılın sloganı ise ‘Birlikte hareket edelim, birlikte yol alalım” dedi.

DOÇ. DR. UZUNKÖPRÜ: DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE, HASTALIĞIN SEYRİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR