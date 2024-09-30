“Dünya Neolitik Kongresi” Şanlıurfa’da yapılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe ile başlayan Taş Tepeler Projesi’yle tarihe ışık tutan Şanlıurfa’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 4-8 Kasım’da düzenlenecek “Dünya Neolitik Kongresi” hazırlıklarına başlandı. Dünya Neolitik Kongresi’nin bir ilk olacağını, birçok ülkeden akademisyen ve uzmanın Şanlıurfa’da bir araya geleceğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, Kongre öncesi tüm planlamaları gözden geçirdiklerini belirterek, “Böylesine bir buluşmanın dünyada ilk kez yapılacak olması ilimiz adına mutluluk verici. İnşallah 4-8 Kasım tarihleri arasında ilimizdeki tüm arkeolojik çalışmalara ivme kazandıracak" dedi.