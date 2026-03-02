Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dünyanın en iyileri açıklandı: 35 Türk hastanesi listede

Dünyanın en iyileri açıklandı: 35 Türk hastanesi listede

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:002/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Newsweek ve Statista’nın “Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026” listesi yayımlandı.

Türkiye bu yıl ilk kez dahil edildi. Global Top 250’de Koç Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ve Anadolu Sağlık Merkezi yer aldı. Ülke bazlı listeye giren 35 hastane şöyle: Koç Üniversitesi Hastanesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, Acıbadem International Hospital, Acıbadem Altunizade Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, American Hospital, Liv Hospital Ulus, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik SUAM, Acıbadem Maslak Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi Hastanesi Medical Park Bahçelievler, Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Memorial Şişli Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Memorial Bahçelievler Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Medipol İstanbul Hastanesi, Acıbadem Bakırköy Hastanesi, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi, Acıbadem Fulya Hastanesi, Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Liv Hospital Ankara, Memorial Ankara Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Medical Park Hastanesi Ankara, Medicana International Ankara, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, SBÜ İzmir Tepecik SUAM, Anadolu Sağlık Merkezi.



#Sağlık
#Hastane
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi