Dünyanın en iyileri açıklandı: 35 Türk hastanesi listede

Newsweek ve Statista’nın “Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026” listesi yayımlandı.
Türkiye bu yıl ilk kez dahil edildi. Global Top 250’de Koç Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ve Anadolu Sağlık Merkezi yer aldı. Ülke bazlı listeye giren 35 hastane şöyle: Koç Üniversitesi Hastanesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, Acıbadem International Hospital, Acıbadem Altunizade Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, American Hospital, Liv Hospital Ulus, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik SUAM, Acıbadem Maslak Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi Hastanesi Medical Park Bahçelievler, Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Memorial Şişli Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Memorial Bahçelievler Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Medipol İstanbul Hastanesi, Acıbadem Bakırköy Hastanesi, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi, Acıbadem Fulya Hastanesi, Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Liv Hospital Ankara, Memorial Ankara Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Medical Park Hastanesi Ankara, Medicana International Ankara, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, SBÜ İzmir Tepecik SUAM, Anadolu Sağlık Merkezi.