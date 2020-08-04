Dünyanın en şanslı madencisi: İkinci kez milyon dolarlık nadir değerli taş buldu, servetine servet kattı

Tanzanya’da küçük çaplı bir madenciyken bir günde milyonerler olan Saniniu Laizer, bir rekor daha kırdı. Bu kez de 6.3 kilogram ağırlığında bir tanzanit keşfeden Laizer, bunu 2 milyon dolara devlete sattı. Kuzeydeki Manyara bölgesinde bulunan Simanjiro’da yaşayan Laizer, parayı okul ve sağlık merkezi inşa ettirmek için kullanacağını söyledi.

Bir gecede zengin olmuştu

Saniniu Laizer, haziran ayında, Tanzanya tarihinin bugüne kadarki en büyük iki tanzanit taşını bulmuştu. Biri 5.8, diğeri ise 9.2 kilogram olarak ölçülen taşların karşılığında 7.74 milyar Tanzanya Şilini (yaklaşık 22 milyon 975 bin TL) alan Laizer bir gecede ‘zengin’ olmuştu.

Zenginliğine rağmen eski yaşam tarzını terk etmeyeceğini belirten Laizer, sayıları 2 bini bulan ineklerine bakmayı sürdüreceğini de söylemişti. 52 yaşındaki Saniniu Laizer’in dört eşi ve 30’dan fazla çocuğu bulunuyor.

OYNAT 00:59 Türkiye'nin 3. büyük göktaşı nohut tarlasında bulundu Türkiye'nin 3'üncü büyük göktaşı Çorum'da nohut tarlasında bulundu. NASA ve Ucla Üniversitesi tarafından incelenen göktaşı literatüre geçti. 68 kilogram ağırlığındaki taşın Türkiye'ye düşen en büyük kütleli 3. demirli göktaşı olduğu belirlendi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Değerli taşlar 20 yıl içinde tükenecek

Laizer’den önce şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük tanzanit taşı 3.3 kilogramdı. Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.