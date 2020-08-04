Dünyanın en şanslı madencisi: İkinci kez milyon dolarlık nadir değerli taş buldu, servetine servet kattı
Tanzanya’da, iki ay önce ülke tarihinin en büyük iki tanzanit taşını bularak bir günde 3.4 milyon dolar kazanarak gündeme gelen madenci yine nadir görülecek bir keşfe imza attı. Üçüncü en büyük taşı da bulan madenci, servetini büyüttü.
Tanzanya’da küçük çaplı bir madenciyken bir günde milyonerler olan Saniniu Laizer, bir rekor daha kırdı. Bu kez de 6.3 kilogram ağırlığında bir tanzanit keşfeden Laizer, bunu 2 milyon dolara devlete sattı. Kuzeydeki Manyara bölgesinde bulunan Simanjiro’da yaşayan Laizer, parayı okul ve sağlık merkezi inşa ettirmek için kullanacağını söyledi.
Bir gecede zengin olmuştu
Saniniu Laizer, haziran ayında, Tanzanya tarihinin bugüne kadarki en büyük iki tanzanit taşını bulmuştu. Biri 5.8, diğeri ise 9.2 kilogram olarak ölçülen taşların karşılığında 7.74 milyar Tanzanya Şilini (yaklaşık 22 milyon 975 bin TL) alan Laizer bir gecede ‘zengin’ olmuştu.
Zenginliğine rağmen eski yaşam tarzını terk etmeyeceğini belirten Laizer, sayıları 2 bini bulan ineklerine bakmayı sürdüreceğini de söylemişti. 52 yaşındaki Saniniu Laizer’in dört eşi ve 30’dan fazla çocuğu bulunuyor.
Laizer’den önce şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük tanzanit taşı 3.3 kilogramdı. Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.