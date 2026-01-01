Elazığ’da yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 2026 yılının ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere 4 bebek dünyaya geldi. Anne Nida Karataş, "Devlete ve millete faydalı olmalarını istiyoruz. Allah’ım isteyen herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde yeni yılın ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeği Nida Karataş’ın 3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen kızı Zeynep Hüma oldu. Sevda Çoban’ın 3 kilogram 100 gram ağırlığında Asya adını verdiği kız çocuğu ile Özge Esmer’in Deniz adını verdiği kız çocuğu da aynı dakikalarda doğdu. Aynı zamanda Arel adında bir erkek bebek de dünyaya gelerek yeni yılın ilk bebekleri arasında yer aldı.
Yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden bir başka anne Özge Esmer de, vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.