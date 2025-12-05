Emektar tiyatrocu üzüntüden kanser oldu

1974 yılında Milli Türk Talebe Birliği genel merkezinde milli değerlere bağlı tiyatroya başlayıp bu zamana dek devam etmekte olan emektar tiyatro yönetmeni ve oyuncusu İsmail Yeşilbağ, Covid 19 pandemi döneminde salgın tedbirlerinden dolayı ekipleri ile tiyatro yapamadığı için borçlanarak ayakta kalmaya çalıştı. O dönem, iki yıl kadar Covid salgını nedeniyle okullarda tiyatro yaptırılmaması, borçlarının çoğalmasına neden oldu. Yarım asırlık tiyatro hayatı boyunca satın alabildiği tek evini satıp kiracı olsa da borçlarını bitiremedi. Pandemi sürecinin bitmesinden sonra tiyatro işlerini toparlamaya başladığı esnada 11 ilimizde meydana gelen nedeniyle uzun süre tiyatro yapamadı. İmkansızlıklar, vefasızlıklar ve üzüntülerle dolu bir süreci yaşarken çok kolay yorulmaya başladığını fark etti. Yaptırdığı tetkikler sonucu kan kanseri olduğu ortaya çıktı. Desteklerle ayakta durmaya çalışan Yeşilbağ’ın lösemi tedavisi devam ediyor. Çok sayıda yetişkin, gençlik ve çocuk oyunu yöneterek yerli ve de milli tiyatroya hizmet etmiş ve ödüller almış olan Yeşilbağ, belediyeler ve bakanlıklardan ilgi bekliyor.