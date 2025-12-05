Yeni Şafak
Emektar tiyatrocu üzüntüden kanser oldu

Emektar tiyatrocu üzüntüden kanser oldu

5/12/2025, Cuma
Sanatçı İsmail Yeşilbağ
Sanatçı İsmail Yeşilbağ

Emektar tiyatro yönetmeni ve oyuncusu İsmail Yeşilbağ, Covid-19 salgını ve deprem felaketleri nedeniyle sahnelere uzun bir ara vermek zorunda kaldı. Bu zorlu ve üzüntülü sürecin ardından lösemi (kan kanseri) teşhisi konulan Yeşilbağ, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sanatına küsmedi. Sanatçı, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla hazırladığı çocuk oyunlarını izleyiciyle buluşturabilmek için yetkililerden ve organizatörlerden ilgi bekliyor.

Milli tiyatroya hizmet veren emektar sanatçı İsmail Yeşilbağ, pandemi ve deprem süreçlerinde sahne alamadığı için büyük bir borç yükü altına girdi. Borçlarını ödemek için tek evini satmasına rağmen maddi zorlukları aşamayan Yeşilbağ'a, yaşadığı stres ve üzüntüye bağlı olarak lösemi (kan kanseri) teşhisi kondu.


1974 yılında Milli Türk Talebe Birliği genel merkezinde milli değerlere bağlı tiyatroya başlayıp bu zamana dek devam etmekte olan emektar tiyatro yönetmeni ve oyuncusu İsmail Yeşilbağ, Covid 19 pandemi döneminde salgın tedbirlerinden dolayı ekipleri ile tiyatro yapamadığı için borçlanarak ayakta kalmaya çalıştı. O dönem, iki yıl kadar Covid salgını nedeniyle okullarda tiyatro yaptırılmaması, borçlarının çoğalmasına neden oldu. Yarım asırlık tiyatro hayatı boyunca satın alabildiği tek evini satıp kiracı olsa da borçlarını bitiremedi. Pandemi sürecinin bitmesinden sonra tiyatro işlerini toparlamaya başladığı esnada 11 ilimizde meydana gelen nedeniyle uzun süre tiyatro yapamadı. İmkansızlıklar, vefasızlıklar ve üzüntülerle dolu bir süreci yaşarken çok kolay yorulmaya başladığını fark etti. Yaptırdığı tetkikler sonucu kan kanseri olduğu ortaya çıktı. Desteklerle ayakta durmaya çalışan Yeşilbağ’ın lösemi tedavisi devam ediyor. Çok sayıda yetişkin, gençlik ve çocuk oyunu yöneterek yerli ve de milli tiyatroya hizmet etmiş ve ödüller almış olan Yeşilbağ, belediyeler ve bakanlıklardan ilgi bekliyor.


Oyunlarını sahnelemek için talep bekliyor

Yönetmen İsmail Yeşilbağ 1976 yılında Milli Selamet Partisi Fatih Teşkilatı ve Fatih Akıncıları derneğince organize edilen ilk yetişkin oyunu
“Şeyh Mirza”
da ikinci başrolü oynadı. 1983'te gençliği bekleyen tehlikelere dikkat çeken
“Büyük Hata”
isimli oyunu yönetti. Daha sonra
“Haydin Bosna'ya”
isimli oyunu sahneye koydu. Ruslar Çeçenistan’a saldırınca
“Şeyh Şamil”
oyununu yönetip turne yaptı. 2010’dan sonra Osmanlı yılı ilan edilince
“Orhangazi”
oyununu sahneye koydu. Her yıl Malazgirt Meydan Savaşı ile ilgili programlar çoğalınca
“Sultan Alparslan”
oyununu sahneye taşıdı. İsrail, Filistin ve Gazze'ye saldırılarını artırınca
“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”
oyunu ile sahnelerden emperyalistlere cevap verdi. El-Bab ve Afrin gündeme gelince
“El-Bab/Afrin Emret Başkomutanım”
oyununu yönetip İstanbul ilçelerinde oynayarak destek verdi. 1970 sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli rollerinden birini oynadığı Mas-Kom-Yah (Mason Komünist Yahudi) oyununu ortalama 45 yıl sonra maziyi anmak için yöneterek yeniden sahneye koydu ama çok az oynayabildi. Yönetmen İsmail Yeşilbağ, Gazze’deki efsane mücadeleye dikkat çekerek destek vermek amacı ile sahneye koyduğu yetişkin oyunu
“Sen Ben Yok Gazze Var”
ve
“Nasreddin Hocanın Mesajları”
gibi çocuk oyunlarını sahnelemek için talep bekliyor.



