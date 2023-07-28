Emine Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in teklifiyle Emine Erdoğan’ın başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı çevrim içi gerçekleşti. Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada kurul üyelerini tabiata olan sevgi ve hassasiyetlerinin bir araya getirdiğini vurguladı.
YETER Kİ ADİL OLALIM
Emine Erdoğan, 30 Mart tarihinin “Sıfır Atık” hareketine adanmış bir gün olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve BM-Habitat iş birliğinde sıfır atık konusundaki en iyi uygulamaları ve başarı öykülerini yaygınlaştırarak küresel düzeyde farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.” Kurul himayesinde, “Küresel Sıfır Atık Ödülleri”nin oluşturulmasını öneren Erdoğan, söz konusu ödüllerin takdimi için de 30 Mart tarihinin uygun bir atmosfer oluşturacağına inandığını belirtti. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “30 Mart coşkusunu güçlendirmek için ‘Sıfır Atık Yılı’ ilan edilmesini de gündemimize almalıyız. Ancak unutmamalıyız ki ‘Küresel Sıfır Atık Hareketi’nin gerçek başarıya ulaşması, uygulamanın birey düzeyinde benimsenmesine bağlı. Temizlemekten ziyade kirletmemeyi esas almalı, atık üretmeyen bir yaşam modelini tüm dünyada yaygınlaştırmalıyız. Bu dünya, aslında sahip olduğu kaynaklarla halihazırda nüfusunun 1,5 katına dahi yetebilecek durumda. Yeter ki değişelim, adil olalım.”
İlk resmi toplantı İstanbul’da
BM-Habitat’ın 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinliğinin İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşeceğini bildiren Emine Erdoğan, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle Danışma Kurulu’nun ilk resmi toplantısının da İstanbul’da yapılacağını duyurdu. Toplantı için çalışmalara başlandığını kaydeden Emine Erdoğan, kurul üyelerini İstanbul’a davet etti.