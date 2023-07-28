Emine Erdoğan, 30 Mart tarihinin “Sıfır Atık” hareketine adanmış bir gün olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve BM-Habitat iş birliğinde sıfır atık konusundaki en iyi uygulamaları ve başarı öykülerini yaygınlaştırarak küresel düzeyde farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.” Kurul himayesinde, “Küresel Sıfır Atık Ödülleri”nin oluşturulmasını öneren Erdoğan, söz konusu ödüllerin takdimi için de 30 Mart tarihinin uygun bir atmosfer oluşturacağına inandığını belirtti. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “30 Mart coşkusunu güçlendirmek için ‘Sıfır Atık Yılı’ ilan edilmesini de gündemimize almalıyız. Ancak unutmamalıyız ki ‘Küresel Sıfır Atık Hareketi’nin gerçek başarıya ulaşması, uygulamanın birey düzeyinde benimsenmesine bağlı. Temizlemekten ziyade kirletmemeyi esas almalı, atık üretmeyen bir yaşam modelini tüm dünyada yaygınlaştırmalıyız. Bu dünya, aslında sahip olduğu kaynaklarla halihazırda nüfusunun 1,5 katına dahi yetebilecek durumda. Yeter ki değişelim, adil olalım.”