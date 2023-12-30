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Hayat

Emine Erdoğan'dan 'Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ne ilişkin paylaşım: Ateşkes şimdi barış şimdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı" ifadelerine yer verdi.

14:23 - 30/12/2023 Cumartesi
AA
Emine Erdoğan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTekYürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.


#Emine Erdoğan
#Gazze
#Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi
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