En çok çay içen ülkeler belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Türkiye’de en çok tüketilen içecek, Osmanlı döneminden 1950’li yıllara kadar kahve idi. Ancak ulaşım ve nakliye koşullarının gelişmesiyle çay yaprakları uzun zaman bozulmadan taşınabilir hale geldi. Böylelikle çay daha çok bölgeye yayıldı. Daha çok içilmeye başlandı. Günümüzde gelinen nokta ise çayın Türkiye’nin milli içeceklerinden olduğunu gösteriyor. Ancak onu bu kadar yoğun şekilde tüketen tek millet Türkler değil. Bu kapsamda yapılan çalışma ise kişi başına yıllık çay tüketimi en fazla olan ülkeleri ortaya çıkardı…