En çok çay içen ülkeler belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

20/01/2026, Salı
Türkiye’de en çok tüketilen içecek, Osmanlı döneminden 1950’li yıllara kadar kahve idi. Ancak ulaşım ve nakliye koşullarının gelişmesiyle çay yaprakları uzun zaman bozulmadan taşınabilir hale geldi. Böylelikle çay daha çok bölgeye yayıldı. Daha çok içilmeye başlandı. Günümüzde gelinen nokta ise çayın Türkiye’nin milli içeceklerinden olduğunu gösteriyor. Ancak onu bu kadar yoğun şekilde tüketen tek millet Türkler değil. Bu kapsamda yapılan çalışma ise kişi başına yıllık çay tüketimi en fazla olan ülkeleri ortaya çıkardı…

Yorgunken, güne başlarken, yalnızken, bir araya geldiğimizde çay içiyoruz. Günün her saatinde her koşulda çay içmek için bir sebebimiz var. Fakat çay dünya çapında sevilen bir içecek. Peki, Kişi başına yıllık çay tüketimi en fazla olan ülkeler hangileri? İşte dünya sıralaması ve Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri…


EN ÇOK ÇAY İÇEN ÜLKELER

MEKSİKA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,14 kg

İTALYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,14 kg

İSPANYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,15 kg

GÜNEY KORE; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,17 kg

BREZİLYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,18 kg

FRANSA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,20 kg

ARJANTİN; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,21 kg

ABD; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,23 kg

NORVEÇ; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,27 kg

İSVEÇ; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,29 kg

HİNDİSTAN; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,32 kg

SİNGAPUR; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,37 kg

ENDONEZYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,46 kg

KANADA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,51 kg

ÇİN; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,57 kg

ALMANYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,69 kg

BAE; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,78 kg

AVUSTRALYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,75 kg

HOLLANDA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,78 kg

GÜNEY AFRİKA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,81 kg

SUUDİ ARABİSTAN; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,90 kg

JAPONYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,97 kg

POLONYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,00 kg

MISIR; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,01 kg

ŞİLİ; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,19 kg

YENİ ZELANDA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,19 kg

FAS; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,22 kg

RUSYA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,38 kg

İRAN; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,50 kg

PAKİSTAN; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,50 kg

BİRLEŞİK KRALLIK; Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,94 kg

İRLANDA; Kişi başına yıllık çay tüketimi 2,19 kg

TÜRKİYE; Kişi başına yıllık çay tüketimi 3,16 kg

