Türkiye’nin vazgeçilmez kahve durakları: Mırradan dibek kahvesine, menengiçten damla sakızlıya tüm yöresel kahveler

Uluslararası Kahve Organizasyonu’na (ICO) kayıtlı 78 ülkede, her yıl 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arası "Dünya Kahve Günü" olarak kutlanıyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” şeklinde atasözlerimize bile yansımış olan ve adını dünyada da Türk Kahvesi olarak duyuran kahve kültürümüzün en güzel lezzet duraklarını Dünya Kahve Günü için derledi.

HAYAT Kahve hakkında bilmek istedikleriniz

Kahve için önerilen ilk durak İstanbul’daki Mandabatmaz… Dünyada gurme programlarında da adını duyuran Beyoğlu’nun bu küçük kahvecisi, Olivia Geçidi’nde bulunuyor. Yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan bu kahveci, 1967 yılından bu yana aynı adreste hizmet veriyor.

HAYAT Uzmanından tavsiye: Kahveyi kalın fincanda için

Boğaz'a karşı kahve keyfi

Eğer İstanbul’da manzara karşısında kahve keyfi yapmak istiyorsanız, Rumelihisarı’ndaki kahvaltı mekanlarını da sizlere öneririz… Boğaz’a karşı közde Türk kahvesi içebileceğiniz çok sayıda kahve mekanı mevcut…

HAYAT Kahve eşliğinde alışveriş keyfi

Sakızlı Türk kahvesi

Kahveyi aromalı içmeyi sevenlerin de ilk aklına damla sakızlı Türk kahvesi gelir… Ege’nin meşhur damla sakızlı Türk kahvelerini İzmir’in tatil beldelerinde ve Alaçatı’da keyifli bir mekanda hopurdatarak içebileceğiniz gibi, eğer bir ritüel arıyorsanız Bozcaada en iyi alternatiflerden biri. Ada’nın klasik haline gelmiş damla sakızlı Türk kahveleri, buz gibi gelincik ya da karadut şerbetiyle birlikte ikram ediliyor.

FOTOĞRAF 25 Kokusuyla kendine hayran, tadıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan kahve, tüm dünyada severek tüketiliyor. Yüzlerce farklı ağacı, çeşidi, işlenme şekli ve kavrulma biçimi olan bu özel lezzet için 1 Ekim, tüm dünyada kahve günü olarak kutlanıyor. Neredeyse tüm dünya kültürlerinde oldukça önemli olan kahve, kokusu, tadı ve farklı aromalarıyla sevenlerinin vazgeçemediği bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Güne iyi başlamak ve devam etmek için yudumladığımız bu eşsiz lezzet ile ün salan ülkeler hangileri? Türkiye - Türk Kahvesi 1543 yılında dönemin Yemen Valisi Özdemir Paşa’nın İstanbul'a getirdiği kahve, Türkler tarafından yeniden yorumlanan pişirme tekniğiyle Türk Kahvesi adını aldı. Bugün, 40 yıl hatırı kalsın diye sevilerek tüketilen Türk Kahvesi, tüm dünyanın ilgisini çeken bir lezzet. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu lezzet, isteğe göre, şekersiz, orta şekerli ve şekerli içilebiliyor. Türk Kahvesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı damak zevklerine göre servis ediliyor. İtalya - Espresso İtalyanların tüm dünyaya hediye ettiği Espresso'nun diğer kahve türlerine göre kafein oranı fazla. İnce öğütülmüş kahvenin üzerine basınç yoluyla sıcak suyun eklenmesiyle ortaya çıkan Espresso, birçok insan için kahvenin en mükemmel hali. Meksika - Cafe De Olla Geleneksel, toprak kaplarda sunulan bir Meksika kahvesi olan Café de Olla, tarçın ve Meksika'ya özgü Piloncillo adı verilen esmer şekerden yapılır. Café de Olla genellikle soğuk iklim özelliklerine sahip yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ailelerin kahvaltılarda sıkça tüketmeyi tercih ettiği bir lezzet. Fas - Baharatlı Kahve Fas kültürünün günümüze taşıdığı en özgün lezzetlerden biri olan baharatlı kahveler, argan yağı ile farklı bir boyuta ulaşıyor. İçinde karabiberden muskata, susamdan tarçına kadar çeşit çeşit baharatın bulunduğu kahveler, Fas'ın her noktasında misafirlerin mistik bir tat deneyimlemesini sağlıyor. Etiyopya - Buna Kahvenin ana vatanı olan Etiyopya’dan çıkan Buna, ülkede oldukça fazla tüketiliyor. İçimi ve yapım şekliyle bir kahve şölenine dönüşen Buna, kömür ateşinde pişirilerek küçük fincanlarda servis ediliyor. Kenya - Nyeri Kenya'nın orta yaylalarında yer alan Nyeri bölgesinde yetiştirilen bu kahve çekirdekleri böğürtlen, nar ve karamel aromalarının harmonisiyle ağızda eşsiz bir tat bırakıyor. Her duyumda kendinizi özel hissetmenizi sağlayan bu lezzet, tatların arasındaki dengeyledünyanın en beğenilen kahveleri arasındaki yerini alıyor. Endonezya - Kopi Luwak Dünya genelinde kahve çeşitleri arasında en az üretilen Kopi Luwak, aynı zamanda en pahalı kahveler arasında. Kopi Luwak telvesi nedeniyle Türk kahvesini andırıyor. Yumuşak bir içimi var ve kahveyi tadanlar lezzetini çikolataya benzetiyorlar. Dünyanın kahveleriyle ünlü ülkeleri Üçüncü nesil kahveciliğin moda olmasıyla birlikte hayatımıza konsept kahveciler girdi. Tüm dünyaya hızla yayılan akım, yıllar içerisinde çoğu dünya şehrini etkisi altına aldı. Peki, kahvesinin lezzetiyle ün salmış ülkeler hangileri? 1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel kahveleriyle meşhur ülkeleri sizler için derledi. İşte dünyanın kahveleriyle ünlü ülkeleri: BiP'te paylaş

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Dibek kahvesi

GÜNDEM 106 yıllık gelenek: Nohut kahvesi

Dibek Kahvesi de Anadolu’nun en önemli kültür miraslarından

Türk Kahvesi’nden aroması ve görünümüyle ayrılan Dibek Kahvesi de Anadolu’nun en önemli kültür miraslarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Kahve çekirdeklerinin dibekte dövülmesiyle bu adı alan dibek kahvesi, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ikram ediliyor. Bunlardan en ünlüsü de Çanakkale Gökçeada’da Zeytinli Köyü’nde bulunan Madam’ın Dibek Kahvesi… Kahveyi tarihi bir dokuda içmek isteyenler için güzel bir alternatif sunan mekan, baba yadigarı bir geleneği Madam Estratia’nın meşhur dibek kahvesini, eski yöntemlerle dibekte döverek yapıyor.

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HAYAT Kahve kitap ve hatıralar

Herkesin adına aşina olduğu Menengiç kahvesi için ise durağınız Gaziantep olmalı. Yabani fıstıkların güneş ışığında kurutulmasıyla elde edilen kahve Gaziantep‘te Buğday Han’ın yanında bulunan tarihi Tahmis Kahvesi’nde tadabilirsiniz.

Geleneksel Türk khavesi

Mardin’de ise bir esnaf geleneği: Mırra

Türkiye’nin en büyük otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com'un derlediği bilgilere göre mırra için önerilen lezzet durağı ise Şanlıurfa ve Mardin…Araplara özgün acı kahve olarak bilinen Mırra, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden oldukça fazla tüketilmektedir. Osmanlı döneminden kalma tarihi Gümrük Hanı’nda içeceğiniz mırra ile Urfa gezinizde, ilin yapılmadan dönülmeyecekleri listesine bir tik atabilirsiniz. Mardin’de ise bir esnaf geleneği olan Mırra, tarihi hanlarda Mezopotamya manzarasına eşlik edilerek bir yudumda içiliyor…