Enfeksiyonlar kalbimizi bozuyor

Son günlerde artan alt ve üst solunum yolu ile bağırsak enfeksiyonları sonrası bazı hastalarda miyokardit olarak bilinen kalp kası iltihabı görülmeye başladı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, nefes alırken batma gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, EKG, EKO ve troponin testleriyle teşhis ediliyor.

IFNLUENZA VE KOVİD SONRASI GÖRÜLEBİLİYOR

Influenza, Kovid-19 vakalarından sonra miyokardit vakalarının gözlemlendiğini hatırlatan İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Demet Erciyes, “Nörovirüs,

rotavirüs enfeksiyonları ve bağırsak enfeksiyonlarından sonra miyokardit görüyoruz. Ayrıca bakteriyel enfeksiyonlar da miyokardit yapabilir. Parazitler, mantar enfeksiyonları da yine miyokardite sebep olabiliyor. Bazı toksik ve kimyasal sebeplerden örneğin alkol, kokain kullanımı, bazı kemoterapi ilaçları da yine miyokardit yapabiliyor” dedi.

KALP İŞLEVİNİ KAYBEDEBİLİYOR

Halsizlik, çok yüksek olmayan ateş, kas ağrısı, çabuk yorulma şikayetleriyle ortaya çıkan miyokardit vakalarının, göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı hatta bayılma gibi durumlara yol açabildiğini anlatan Erciyes, “Kalbin görevi pompa vazifesi, bunu da kalp kası sayesinde yapıyor. Kalp kasında olası bir rahatsızlık kalp yetersizliğine, daha ileri devrede yine şiddetli kalp yetersizliği belirtileri, aşırı nefes darlığı, bacaklarda şişlik, karında sıvı birikimi gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz” diye konuştu.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Basit bir halsizlik, ateş ve kas ağrısının üst solunum yolu enfeksiyonu sebepleri arasında yer aldığını ifade eden Erciyes, “Eğer basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu bir haftayı geçiyorsa mutlaka doktora başvurmalıyız. Bir miyokardit vakası geldiğinde muayenede kalp seslerinde birtakım değişiklik, nabızda düzensizlik görülebiliyor. Kan tahlilinde kalp ve kaslarındaki hasarı gösteren enzimlerdeki artış tespit edilebilirken, EKG, EKO, troponin testleriyle erken tanı koyabiliyoruz” değerlendirmesi yaptı.

ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR

Miyokardit’in çocuklarda da görülebileceğini ifade eden Erciyes, “Viral enfeksiyonlardan sonra eğer çocuğun bağışıklığı da düşükse ki çocuklarda genelde bu yüzden hastalıkları daha sık görüyoruz” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Erciyes, “Bağışıklık sistemini güçlendirici tedbirler almamız gerekiyor. Beslenme, uyku, yeterli sıvı tüketimine dikkat etmeliyiz. Sigara kullanmamalıyız, hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkayıp maske kullanmalıyız. Enfeksi-yonlardan korunmak için aşı öneriyoruz” tavsiyesinde bulundu.







