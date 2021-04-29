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Hayat Ermeniler bu mahallede vahşeti yaşattı Kız çocuğunu çiviyle duvara asıp 587 kişiyi yaktılar
AKTÜEL

Ermeniler bu mahallede vahşeti yaşattı: 'Kız ​çocuğunu çiviyle duvara asıp 587 kişiyi yaktılar'

Ermeniler bu mahallede vahşeti yaşattı: 'Kız çocuğunu çiviyle duvara asıp 587 kişiyi yaktılar'

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin sözde ‘soykırım’ açıklaması üzerine Ermeni çeteler tarafından 1918 yılında 587 kişinin cami içerisinde vahşice yakılarak şehit edildiği Ortabahçe Mahallesi sakinleri, o yılları anlatarak soykırım iddiasına tepki gösterdi. Ortabahçe Mahallesi’nde bulunan köy sakinlerinden 71 yaşındaki Cumhur Aslan o gün yaşanan olayları babasından duyduğunu ve her dinlediğinde ağladığını ifade ederek, ''Burada bir ot mereği var. Babamlar koku üzerine orayı açıyorlar bakıyorlar ki kız çocuğunu çiviyle duvara asmışlar. Kız çocuğu o kadar beklemiş ki duvarda kurumuş kalmış. Kızı çıkartırken bir yaşlı geliyor diyor ki bu gördüğünüz ne diğer mereklere bakın. Sonra diğer mereğe gidiyorlar bakıyorlar ki 50-60 kişiyi öldürüp üst üste dizmişler'' dedi.

Haber Merkezi İHA
Ermeniler bu mahallede vahşeti yaşattı: Kız ​çocuğunu çiviyle duvara asıp 587 kişiyi yaktılar
Ermeni soykırımına şahit olanların evlatları yaşanan vahşeti anlattı

Erzurum’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aşkale ilçesine bağlı Ortabahçe (Cinis) Mahallesi, tarihinde Ermeniler tarafından yapılan en büyük katliamlardan birisini barındırıyor. 01 Mart 1918 tarihinde Ermeni çeteleri, Erzurum’da en vahşi katliamlardan birini şimdiki adı Ortabahçe olan Cinis köyünde yaptı. Bir camiye doldurulan tam 587 masum insan yakılarak şehit ediliyor.

İNSANLARI KAZ DAĞITACAĞIZ DİYE TOPLADILAR

Ortabahçe Mahallesi’nde bulunan köy sakinlerinden 71 yaşındaki Cumhur Aslan o gün yaşanan olayları babasından duyduğunu ve her dinlediğinde ağladığını ifade ederek, “Ermeniler zamanında burada bulunan vatandaşları kaz dağıtacağız diye camiye topluyorlar. Daha sonra camışların üzerine zift döküp içeri atıyorlar. İçeridekilerin feryatları yan köylerden duyuluyor. Bazı vatandaşlarımızı ise aşağıda çeşme var oraya götürüp işkence ediyorlar. Sonra da öldürüyorlar” dedi.

Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı
GÜNDEM
Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

RUSLAR 'ERMENİLER KATLİAM YAPACAK' DİYE UYARMIŞ

Aslan, Rusların o dönem buradaki vatandaşları Ermeniler katliam yapmaya geliyor diye uyardıklarını belirterek, “Ermenilerle Türkler zamanında burada 40 hane Ermeni, 80 hane Türk olarak güzelce yaşayıp gidiyorlarmış. Sonra Ruslar burada geçerken buradakilere arkamızdan Ermeni askerler buraya geliyor, katliam yapacak dikkat edin. Ermeniler yan köye gidiyor orada halk silah ateşleyince buraya geliyorlar. Burayı yakıp yıkıyorlar” şeklinde konuştu.

KIZ ÇOCUKLARINI ÇİVİYLE DUVARA ASMIŞLAR

Kız çocuklarını çivileyerek duvara astıklarını kaydeden Aslan, “Burada bir ot mereği var. Babamlar koku üzerine orayı açıyorlar bakıyorlar ki kız çocuğunu çiviyle duvara asmışlar. Kız çocuğu o kadar beklemiş ki duvarda kurumuş kalmış. Kızı çıkartırken bir yaşlı geliyor diyor ki bu gördüğünüz ne diğer mereklere bakın. Sonra diğer mereğe gidiyorlar bakıyorlar ki 50-60 kişiyi öldürüp üst üste dizmişler. Babam sürekli anlatıp ağlardı” açıklamalarında bulundu.

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TÜRKLER BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTI

Türklerin her zaman Ermenilere fedakarlık yaptığını fakat onların ekmek yedikleri yere isyan ettiklerini aktaran Aslan, “Acılarımız halen sürüyor. Halen çok üzülüyoruz. Böyle zalimlik olmaz hem ekmeğimizi yemişler hem de babamızı, dedemizi yakmışlar. Çok merhametsiz insanlarmış. Türkler onlara büyük fedakarlıklar yapmış. Ekmek vermişler. Babam direk ekmek vermiş onlara onlar babamı öldürmeye kalkmış. Bunlar yediği ekmeğe isyan eden bir kesim. İnançları yok çünkü. Bu köye çok zarar vermişler. Bu kadar zalimlik olur mu? İnsanı çiviyle asmak nedir. Kimseyi ayırmamışlar. Müslüman mısın deyip öldürmüşler. Halen bugün aynı şeyi yapmaya kalkışıyorlar” dedi.

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