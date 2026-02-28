Yeni Şafak
Erzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldi

09:5028/02/2026, Cumartesi
IHA
Çift başlı buzağı
Erzurum’un Şenkaya’ya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesinde çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Beşpınarlar Mahallesinde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineği doğum yaparken iki başlı olduğunu fark etti. Kendisinin bu doğum yaptıramayacağını anlayan Korkmaz Hocaoğlu veterinere müracaat etti ve sezaryenle doğumu yaptırıldı. Doğumla birlikte çok nadir bir olaya şahit olundu. Çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Korkmaz Hocaoğlu’nun ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederken, "Danamız ve onu dünyaya getiren ineğimiz oldukça sağlıklı. Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum. Ona en iyi şekilde bakarak büyüteceğiz" dedi.



#erzurum
#şenkaya
#buzağı
