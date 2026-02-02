İlgi odağı olan çift başlı ve 4 gözlü kuzu sadece bir gün yaşayabildi

Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu gördü. İlgi odağı olan 4 gözlü, 2 ağızlı ve 2 kafalı kuzu haberlerin ardından vatandaşların dikkatini çekti. Hayvanı hayata tutundurabilmek için sobanın yanında bakımı yapan Tombul’un mücadelesine rağmen çift başlı kuzu bir gün sonra telef oldu.







