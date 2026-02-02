Yeni Şafak
İlgi odağı olan çift başlı ve 4 gözlü kuzu sadece bir gün yaşayabildi

İlgi odağı olan çift başlı ve 4 gözlü kuzu sadece bir gün yaşayabildi

09:052/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
IHA


Hatay’da çift başı ve 4 gözüyle doğan kuzu yapılan haberle birlikte ilgi odağı olurken, 1 gün sonra telef oldu.

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi’nde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul’un koyunu yavruladı.

 Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu gördü. İlgi odağı olan 4 gözlü, 2 ağızlı ve 2 kafalı kuzu haberlerin ardından vatandaşların dikkatini çekti. Hayvanı hayata tutundurabilmek için sobanın yanında bakımı yapan Tombul’un mücadelesine rağmen çift başlı kuzu bir gün sonra telef oldu.



Kuzuyu evin içerisinde beslediğini ifade eden Tombul, "Üzüntülüyüz, doğumunu ben gerçekleştirmiştim. 1 gün boyunca yaşadı kuzumuz ama telef oldu. Evimizin içinde sobanın yanında bakıyorduk" dedi.


#HATAY
#KUZU
#ÇİFT BAŞLI
