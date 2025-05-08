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Eskişehir'de trafikte tartışan sürücüler, LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

Eskişehir'de trafikte tartışan sürücüler, LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

11:268/05/2025, Perşembe
AA
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Uzlaştırma görüşmelerinde husumetli tavırlarından vazgeçen taraflar, LÖSEV'e 20 bin lira bağış karşılığında uzlaştı.
Uzlaştırma görüşmelerinde husumetli tavırlarından vazgeçen taraflar, LÖSEV'e 20 bin lira bağış karşılığında uzlaştı.

Eskişehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi üzerine çıkan tartışmanın, basit yaralanmayla sonuçlanmasının ardından başlatılan soruşturmada taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

Ankara-Eskişehir kara yolunda aracıyla seyreden sürücü S.Y. aynı yönde ilerleyen H.C.U. idaresindeki araca selektör yaparak yol istedi. İki sürücü arasında yol isteme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra yolda araçlarını park ederek tartışmayı sürdüren sürücülerden H.C.U. ile eşi B.U. yaralandı.


H.C.U. ise olay esnasında S.Y'nin aracına zarar verdi. Her iki araçta bulunan 6 kişi arasında gerçekleşen "hakaret", "mala zarar verme" ve "basit yaralama" olayının ardından soruşturma başlatıldı.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen dosyada görevlendirilen Uzlaştırmacı Betül Özesen, taraflara uzlaşma teklifinde bulundu.


Uzlaştırma görüşmelerinde husumetli tavırlarından vazgeçen taraflar, LÖSEV'e 20 bin lira bağış karşılığında uzlaştı.


Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Muharrem Akaydın, yaptığı açıklamada, uzlaştırma müessesesinin ne denli faydalı bir kurum olduğunu bu somut olayda görmüş olduklarını kaydetti.


Trafikte bir anlık öfkeyle gerçekleşen bu durum üzerine uzlaştırma işlemlerinin başlaması için 30 günlük soğuma süresinin geçtiğini belirten Akaydın, "Tarafların bu süre zarfında daha aklıselim bir düşünceyle uzlaşma müzakerelerine katılarak verdikleri kararın topluma ve toplumun parçası olan insana dokunulmasının ne denli müspet bir davranış olduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı.



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