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Ev kadınlarının ​yeni geçim kapısı: Youtube’da anne yemeği furyası​

Ev kadınlarının yeni geçim kapısı: Youtube’da anne yemeği furyası

Dikkat çekmek isteyen Youtuber’lar atlayıp zıplayadursun, ev kadınlarının yemek tarifi videoları tıklanma garantisi ile tozu dumana katıyor. Altın günlerinin vazgeçilmezi kısır tarifi 15 milyon, izlenme başarısı gösteren örneklerden sadece biri. Takipçileri sayesinde mekanını açan, programlara katılan, sponsor bulan ve siparişlere yetişemeyen girişimciler mevcut.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Ev kadınlarının ​yeni geçim kapısı: Youtube’da anne yemeği furyası​
Fotoğraf: Arşiv

Kazançları kadar sağladığı şöhretle gelecek vadeden Youtube, özellikle yeni neslin en büyük ilgi odağı. Sosyal medya fenomeni olmak için dikkat çekmeye çalışan binlerce video görebilirsiniz. ‘İçerik ne kadar farklı, kazanç o kadar tatlı’ mantığı ile işleyen sosyal medyada bunun için atlayan, zıplayan, düşen, kalkan, uçan, rezil olanların neredeyse hepsinin gayesi söylediğimiz gibi meşhur ve zengin olmak.

10 MİLYONLUK LAHMACUN

  • Ancak şu Youtube ortamlarında öyle bir alan var ki kendi çapında sessiz sedasız, gelirde ise gümbür gümbür yoluna devam ediyor. Ve bu mecrayı keşfedenlerin binlerce tıklanmayı garantiledikleri bir yer burası. Yemek tarifi videolarından bahsediyoruz, çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu bu alan, son yıllarda Youtube mecralarının en çok izlenenleri arasında yer alıyor. 15 milyon izlenmeye ulaşan kısır, 10 milyon sınırını gören lahmacun, Antep işi dolma gibi eşsiz lezzetlerin gösterdiği başarı eğlence videolarını sollamış durumda. Pandemi döneminde, herkesi bir yemek yapma merakının sarması da bu ilgi artışını tetikledi.

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YÜZBİNLERCE TAKİPÇİLERİ VAR

Hal böyle olunca, Youtuber olma heveslileri, yemek ve içecek tarifi verme yolunu tutuyor. Binlerce kez izlenme garantili tarhana çorbasından, pirinç pilavına aradığınız her şeyi bulabileceğiniz eşsiz bir yerdesiniz. Haliyle meraklısı, takipçisi bol oluyor. ‘Youtube’dan nasıl para kazanır, nasıl dikkat çekerim’ diye soranlara, iste size her dönemin favorisi, anne yemeği piyasası. Belirttiğimiz gibi bu videoların büyük bir bölümü ev kadınlarına ait, aşçı veya profesyonellerin içeriklerinin aksine genelde yüzün gözükmediği, evdeki tezgahta yapılan yemekleri izliyorsunuz.

YEMEK SİPARİŞİNE YETİŞEMİYORLAR

  • Bazıları yüzbinlerce takipçiye sahipken bazıları işin kazançlı yönünü duyup geçmiş kamera karşısına. Öte yandan bu mecrada ünlenen birçok isim sponsorluk ve reklam anlaşmalarına da imza atabiliyor. Girişimcilerin bir kısmı Instagram fenomeni olma yolunda ilerlerken; bu sayede kendi işyerini açanlar, TV programlarına katılanlar, sponsor anlaşması yapanlar ve kişi veya kurumlara yemek siparişi yetiştiremeyenler olduğunu belirtmek lazım.

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Amatör çekimlerle profesyonel kazanç

Sosyal medyadan yemek videoları denilince öyle usta işi teknik çekimlerden söz etmiyoruz. Takip edenler bilir, büyük bölümü amatör kayıtlardan oluşuyor. Ancak işin içine anne eli değince bu videoların lezzeti bir başka oluyor. Yeni öğrendiği tarifi sunanlar, hep bir adım öne çıkıyor. Yemek yapmayı öğrenen, bekar, öğrenci yemeği, dünya mutfağı, yöresel lezzetler ne ararsanız burada. San Sebastian kek, Latte, İzmir bomba yapımı gibi tariflere de ulaşabilirsiniz.

1 milyon tıklanmaya 3 bin lira civarında gelir

Gelelim işin maliyet kısmına. Öncelikle Youtube’dan para kazanmak o kadar kolay değil, yeni ücretlendirme modeli ve sayısız rakip nedeniyle eski gelirler yok. En azından şanslı birkaç kişiye nasip olan uç rakamlar söz konusu. Mevcut içerikler yanında asıl kazanç yayınlanan reklam ve sponsorluklardan karşılanıyor. Youtube mecralarında yapılan kabaca hesaplara göre, ülkemizde bir kanal her bin görüntülenme için ortalama 1-3 lira arasında bir gelir sağlayabiliyor. 1 milyon tıklanma için ise benzer bir mantıkla bin ila 3 bin civarında bir meblağ elde edilebilir.

ŞİMDİ HERKES YOUTUBER

  • Haberin dumanı üstündeyken sadede gelelim. Malzemeden kaçınmadık, zorlukları ve rakamları dillendirdik, elimizin lezzetini evellallah sevgimizi de kattık. Tıklanma garantili içerik arayıp bulamayanlar işte size lezzetli piyasa. Alın iyi bir tarif, çekin videoyu, malzemeleri güzelce karıştırın…Ortamın Youtuber kaynadığını da unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.
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